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如何让药品网络销售更安全（多棱镜）

申少铁
2022年09月16日07:56 | 来源：人民网－人民日报
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　　药品网络销售应当把安全放在首位，进一步满足人民健康需求和用药安全

　　

　　国家市场监管总局近期发布了《药品网络销售监督管理办法》，自今年12月1日起施行。《办法》对药品网络销售管理、平台责任履行、监督检查措施及法律责任作出了明确规定，有利于进一步规范药品网络销售和药品网络平台交易，保障群众用药安全。

　　近年来，随着电子商务和“互联网+医疗”快速发展，不少药品企业开始提供网络售药服务，一些第三方平台也推出了药品销售专区，“在线下单，快递到家”让群众体验到了购药的便利。此外，药品网络销售与互联网医院相结合，患者在家就能完成复诊，大大提升了患者就医获得感。

　　相比线下售药，网上药店没有实体店铺，也没有药师当面指导，销售行为的监管难度更大，因而更容易出现用药风险。

　　药品是一种特殊的商品，合理服用可以治病，使用不当则可能会损害健康，甚至危害生命。对于药品而言，安全性永远高于便利性。因此，药品网络销售应当把安全放在首位。新形势下，加强网络售药监管对于满足人民健康需求和用药安全具有重要意义。

　　让网络售药更安全，要从源头加强网上药店资质审核和销售监管。《办法》对从事药品网络销售的企业资质作了明确规定，药监部门要加强对网上药店的实体药品企业资质审核，确保线上出售的药品质量安全可靠。同时，要严格药品线上销售全过程管理，确保每一笔交易留痕、可追溯。此外，对于新兴的短视频、直播带货等新的销售形式也要纳入监管范围。

　　让网络售药更安全，处方药网络销售管理要从严。我国对非处方药和处方药有着严格的分类管理，非处方药使用比较安全，不需要开具处方即可出售；处方药对人体具有潜在危险，必须在医生开具处方后方可出售。网上药店不能只是追求销量，应当严格按照法律法规的要求，对处方药和非处方药进行分类显示，严禁对处方药进行促销。

　　让网络售药更安全，第三方平台也要负起售药安全管理责任。第三方平台面向大量消费者，进驻的药店多，药品销量大，但往往也容易出现违法违规行为。平台应完善内部管理，设立药品质量安全管理机构，配备药学技术人员，建立并实施药品质量安全、处方审核、处方药实名购买、交易记录等管理制度，并做好备案。对于进驻药店的资质和销售行为，平台要进行严格审核、监督，对于违法违规药店应立即停止其售药资格，并向当地监管部门报告。

　　药品安全与人民健康息息相关，让网络售药更安全，有关部门还要加大打击力度，强化药品网络销售监测，从严查处网络销售假药、劣药等违法犯罪行为。

　　相比线下药店，药品网络销售还是一个新事物，在快速发展的过程中难免出现一些问题。经营企业负起主体责任，第三方平台加强管理，药监部门加大监管和处罚力度，各方形成合力，让药品网络销售行业发展行稳致远，进一步满足人民群众的健康需求。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月16日 19 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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