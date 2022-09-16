本报记者 屈信明 欧阳洁

“以前刷信用卡消费，有银行工作人员说分期还款‘免息’‘零利率’。后来才发现，分期还款要收取手续费，算下来并不比利息低。”不少消费者曾有过这样的经历。

今后，信用卡息费不透明、诱导分期的现象将得到进一步规范。银保监会近期发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，要求全面加强信用卡分期业务规范管理。银行向客户展示分期业务收取的资金使用成本时，应当统一采用利息形式。同时要求银行向客户办理信用卡分期业务时，以简明易懂的方式披露违约责任等，并由客户确认知晓。中国银行业协会银行卡专业委员会有关负责人认为，这将有利于消费者更清楚息费成本和潜在风险，明明白白用卡。

“信用卡要从坚持‘支付为民’、强化消费者权益保护等方面着手，回归‘金融为民’的初心。”招商银行信用卡中心总经理王波说，对消费者而言，也要增强金融素养，注意防范有关风险，合理使用信用卡。

上海银保监局有关负责人提醒消费者，办信用卡应通过官方网站等正规渠道办理。要注意保护银行卡号、密码、短信验证码等重要信息。线上购物时，不要随意点击不明链接，更不要在不明网站输入信用卡信息。如果遭遇信用卡盗刷，应立即告知发卡银行。

专家建议，理性借贷、适度消费是安全使用信用卡的基础，消费者还应仔细阅读信用卡客户协议，谨慎勾选相关服务。

《 人民日报 》（ 2022年09月16日 19 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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