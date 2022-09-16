浩 子

种子是农业的“芯片”，必须集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，加快推进种业振兴，用自己的手攥紧中国种子，牢牢端稳中国饭碗

“好种子带来好收成。”山东省夏津县种植大户程爱红感慨，“小麦选用的是抗病性强的‘鲁科298’，晚播麦产量没影响，亩产1700多斤。玉米选种了‘登海682’，抗倒伏、耐高温，穗子大、籽粒饱，丰收底气足。”

广袤田野，一粒粒良种生根发芽，打下了坚实的丰收基础。多年来，各地区各部门围绕基础研究、品种选育、良种推广等环节，不断补短板、强弱项，培育推广了一批突破性新品种。目前粮食作物良种基本实现全覆盖，农作物自主选育品种面积占比超过95%，良种对粮食增产贡献率超过45%，我国现代种业发展取得了明显成效。

种子是农业的“芯片”，种源自主可控比过去任何时候都更加紧迫。优良品种拥有抗病虫、产量高、品质优等特性，既能减少农民劳动强度，保障粮食稳产丰产，又能有效满足多元消费需求。这些年，从超级稻到节水抗旱小麦，正是一个个重大种业标志性成果，为粮食产量连续多年站稳1.3万亿斤台阶提供了坚实支撑。特别是在现有耕地、水资源等要素约束下，无论是稳产能、提单产，还是增效率、优结构，都迫切需要选育推广更多良种。

我们也要看到，我国种业自主创新与发达国家相比仍有差距，发展基础仍不牢固。实现种业科技自立自强、种源自主可控，必须集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，加快推进种业振兴，用自己的手攥紧中国种子，牢牢端稳中国饭碗。

加快推进种业振兴，要瞄准全链条精准发力。种业振兴是一项系统工程，资源保护、育种创新、测试评价和良种繁育等环环相扣，只有逐项补短板，才能确保良种从实验室进入田间地头。当前，面对部分种质资源消失的风险增加等新情况，相关部门应加快摸清“家底”，全面推进种质资源保护利用，加强对特色品种普查、收集，及时将新发现的资源加以保护，高质量建造种质资源库。此外，在育种、繁育、推广等环节，要集中资源，选准关键品种，开展联合攻关，以要素聚合、技术集成、数据共享，推动一批重大新品种实现突破。

加快推进种业振兴，离不开龙头企业带动。在我国农作物生产中，80%的种子靠企业提供。但我国种业企业普遍规模小、竞争力不强，亟待加大扶持力度。近日农业农村部发布国家种业阵型企业名单，将引导资源、技术、人才、资本等要素向重点优势企业集聚，加快培育一批具备集成创新能力、适应市场需求的种业龙头企业。接下来，还应在加强对接科研单位、提供稳定的支持政策、优化营商环境上持续发力，推进创新成果快速产出和转化，让更多龙头企业成为种业创新的主力军和策源地。

播撒粒粒良种，孕育丰收希望。下大力气推进种业科技自立自强，我们一定能把种子牢牢攥在自己手中，为亿万农民培育更多好种子，把饭碗端得更稳。

《 人民日报 》（ 2022年09月16日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经