河南省新乡市推动农业提质增效
农业标准化带来好身价
稻花飘香时，河南省新乡市平原新区水稻种植标准化示范区里稻浪翻滚。正在进行无人机植保作业的盐店庄“老把式”王维明满面春风，“标准化种植，插秧、植保、收割各环节有了一整套地方标准，种地更有‘准头’了。”
新乡市平原水稻标准化种植示范区负责人赵建华介绍，标准化让稻米品质大幅提升，不少加工厂、食品厂把示范区当成原料供应基地，稻米变成了订单粮。
新乡市农业农村局局长张文亮介绍，近年来，市里持续推进农业标准化建设，围绕地域优势特色产业，培育试点示范项目，农技人员根据品种特性制定生产技术规程，品种、技术一起推广，种植户只需按照标准操作就行。“抓好品种选育和种植过程标准化，收成肯定差不了。新乡小麦就是很好的例子，获评了国家地理标志产品，成了强筋麦的金字招牌。”河南省小麦产业技术体系专家胡铁柱介绍，新乡小麦品种“矮抗58”已累计推广3亿多亩，实现增产效益300多亿元。
标准化种植节本增效作用明显。“单算水稻机械化育插秧这一笔账，一台插秧机顶30个壮劳力，插得齐整，一亩地还能节省270元成本。”王维明说。
标准化带来好身价。新乡标准化生产的小麦基本上都是一级麦，价格高、不愁卖；加工成面粉，出粉率高、效益好，深受市场欢迎。原阳县葛埠口乡粮农阎文峰说：“标准化种地更有赚头，去年俺种的优质小麦，每斤价格比最低收购价高出3毛钱。”
张文亮介绍，近年来，尝到标准化种植甜头的新乡，以农业标准化示范区为载体，推动沿黄生态带高质量发展。重点以滩区水稻标准化种植为基础，建成平原水稻标准化种植示范区；以千亩槐林和猕猴桃种植为依托，打造平原示范区美景现代农业标准化种植示范区；以封丘县沿黄区域大豆、油菜种植及平原示范区秋韵菊花种植为基础，创建沿黄生态美丽经济标准化示范项目。目前，新乡市沿黄区域农业标准化示范试点总面积达4万多亩，效益逐步显现。
截至目前，新乡市已制定发布农业农村领域地方标准84项，基本涵盖优势特色农产品各生产环节，初步建立了推动农业高质量发展的标准体系。“我们将继续推广标准化生产，持续擦亮农产品品牌，进一步夯实丰收增收的基础。”张文亮说。
《 人民日报 》（ 2022年09月16日 18 版）
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