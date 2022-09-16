本报北京9月15日电 （记者葛孟超）国家外汇管理局15日公布了8月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，在银行结售汇方面，8月，银行结汇2335亿美元，售汇2084亿美元。在银行代客涉外收付款方面，银行代客涉外收入5619亿美元，对外付款5506亿美元。

8月我国外汇收支形势有何特点和变化？国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，我国外汇市场表现出较强的韧性，银行结售汇和涉外收支均为顺差。8月，银行结售汇顺差250亿美元，企业、个人等非银行部门涉外收支顺差113亿美元，均高于今年以来的月均水平。

《 人民日报 》（ 2022年09月16日 10 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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