我国将深入实施种业基地提升行动
2022年09月16日07:58 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京9月15日电 （记者常钦）15日，记者从全国种业基地提升工作推进会上获悉：下一步我国将深入实施种业基地提升行动，加快建设现代化种业基地，健全良种繁育和应急保障体系，实现重要农产品种源自主可控，确保农业生产用种安全。
会议要求，各地各部门要加大政策支持和资金投入，分层次分类别分物种布局建设种业基地，持续提高农作物基地农田建设标准化、制种全程机械化、种子加工自动化、流程控制信息化、生产服务社会化水平，着力加强畜禽基地场区设施标准化、饲养管理自动化、测定评估智能化、疫病防控立体化建设，强化基地管理和服务，建立健全良种供应应急保障体系，有力保障种源供给安全和国家粮食安全。
《 人民日报 》（ 2022年09月16日 10 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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