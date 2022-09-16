“成都—北美”出口跨境电商全货机航线正式开通
2022年09月16日07:58 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报成都9月15日电 （记者王明峰）15日9时，一架全货机从成都双流国际机场起飞，满载着中国跨境电商平台的近100吨订单包裹飞往美国纽约，标志着“成都—北美”出口跨境电商全货机航线正式开通。
据悉，今年1—8月，成都口岸跨境电商出口申报量大幅增长，达到去年同期的近3倍。近年来，成都双流机场海关大力推动跨境电商增速提效，增设跨境电商货物专属区域、专门路线，做到分区管理，定向流转，进一步提升货物操作效率，切实做到了为企业降成本、为通关提效率。
《 人民日报 》（ 2022年09月16日 10 版）
(责编：袁勃、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 扩投资、稳就业、保畅通 多措并举推动“四好农村路”高质量发展
- 人民网北京9月15日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部2022年全国推动“四好农村路”高质量发展会议上了解到，今年以来交通运输部启动实施新一轮农村公路建设和改造。1-7月，全国农村公路完成固定资产投资2273.1亿元，同比增长14.6%；新改建农村公路里程8.1万公里，同比增长20.3%；全国实施农村公路安全生命防护工程4.3万公里，同比增长35.5%；改造农村公路危桥4279座，同比增长16.6%。…
相关新闻
- 评论
- 关注