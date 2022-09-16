本报成都9月15日电 （记者王明峰）15日9时，一架全货机从成都双流国际机场起飞，满载着中国跨境电商平台的近100吨订单包裹飞往美国纽约，标志着“成都—北美”出口跨境电商全货机航线正式开通。

据悉，今年1—8月，成都口岸跨境电商出口申报量大幅增长，达到去年同期的近3倍。近年来，成都双流机场海关大力推动跨境电商增速提效，增设跨境电商货物专属区域、专门路线，做到分区管理，定向流转，进一步提升货物操作效率，切实做到了为企业降成本、为通关提效率。

《 人民日报 》（ 2022年09月16日 10 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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