9月15日至16日，以“数聚宁夏·算领未来”为主题的首届“西部数谷”算力产业大会在宁夏召开。本次大会由宁夏回族自治区人民政府主办，采取线上线下相结合方式，共话算力枢纽建设、共谋数字经济发展。

宁夏与中兴通讯等公司进行战略合作协议签约。在网络安全体系构建、远景规划顶层设计、各领域丰富典型场景应用等方面开展深入合作，促进宁夏打造数据共享、安全可控、集约高效、应用丰富的西部数谷，助力宁夏数字经济高质量发展。

大会期间，中兴通讯副总裁许志成在“西部数谷”算力产业大会“推动数字经济交流合作”分论坛板块发表《躬耕信息产业，筑基数字经济》主旨演讲。演讲从中兴通讯躬身入局，打造极致云公司、极致滨江；构建数字交易架构，打造数字化转型平台产品“数字星云”；沉淀5G＋数字星云双轮架构，赋能千行百业数字化转型等维度展开。他表示：“希望未来携手合作伙伴，在新的领域推进更多龙头示范项目，形成产业效应，助力宁夏产业数字化。”

中兴通讯有线产品MKT总经理胡俊劼在“西部数谷”算力产业大会“建设东数西算示范工程”分论坛板块发表《联西东，通全光；秉持匠心，夯基致远》主旨演讲。他表示：“东数西算战略对ICT网络提出了新的要求：海量数据运输能力、超低时延高品质网络服务能力、绿色低碳可持续服务能力。光网络作为ICT网络基石，将在大容量超长距、极致超低时延和绿色低碳方面持续演进，畅通东数西算全光运力大动脉，推动数字经济持续发展。”

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经