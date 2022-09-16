姚 进

原标题：银行体系流动性保持合理充裕

9月15日，中国人民银行开展了4000亿元中期借贷便利（MLF）操作和20亿元公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.75%、2.00%，均与上期保持一致。由于当日有20亿元逆回购和6000亿元MLF到期，实现净回笼2000亿元。

专家表示，9月MLF缩量平价开展符合市场普遍预期。继8月MLF小幅缩量2000亿元之后，9月MLF继续同频小幅缩量，以维持流动性合理充裕，维护经济增长、充分就业和预期稳定，但又不搞大水漫灌、不透支未来。在8月超预期降息之后，政策效果正在逐步显现，内外综合考量下，9月政策利率维持不变。

“9月MLF连续两个月缩量续做，背景是当前市场流动性处于明显充裕水平，8月商业银行（AAA级）1年期同业存单收益率均值为1.95%，较上月下行26个基点，明显低于2.75%的1年期MLF操作利率。由此，不排除9月一级交易商的MLF投标量会有所减少，进而带动MLF缩量续做。9月MLF缩量续做，也在持续释放避免市场流动性过度宽松，遏制资金空转套利，引导银行加大对实体经济信贷投放的政策信号。”东方金诚首席宏观分析师王青认为。

中国民生银行首席经济学家温彬表示，在资金面供给端较为宽松、需求端总体仍偏弱且资金面脆弱性增加的背景下，9月MLF再度小幅缩量续做，可推动市场流动性向合理充裕回归，也可继续给机构加杠杆行为降温，维护市场稳定。

值得一提的是，近期国内物价形势和人民币汇率波动都不会对货币政策灵活调整构成实质性障碍。“主要受猪肉价格上涨影响，9月CPI涨幅有可能接近3.0%，下半年CPI同比中枢会高于上半年。但在居民消费修复较为缓和，绝大多数商品和服务供应充分，以及PPI涨幅持续下行前景下，未来一段时间物价大幅上涨的风险较低，其标志就是核心CPI同比将持续处于1.0%左右的低位。这与美欧高通胀形成鲜明对比，也意味着国内货币政策有充分条件‘以我为主’。”王青表示，8月MLF利率下调已经表明，在美联储快速加息过程中，中国央行能够实施降息。

如何看待未来MLF利率及贷款市场报价利率（LPR）走势？王青认为，MLF操作利率还有下调空间。接下来外需对经济增长的拉动力有可能减弱，与此同时，年底前疫情因素可能继续对国内经济修复形成扰动。为对冲外需走弱、疫情扰动影响，有必要持续出台增消费扩投资等阶段性政策举措，确保经济处于合理运行区间，而政策性降息有可能成为备选政策工具之一。

(责编：罗知之、陈键)

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