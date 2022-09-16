新华社北京9月15日电（记者王雨萧）记者15日从国家税务总局获悉，截至8月31日，今年全国累计新增减税降费及退税缓税缓费超3.3万亿元。其中累计有21723亿元退税款退到纳税人账户，有效引导社会预期，激发市场主体活力。

国家税务总局相关负责人介绍，大规模增值税留抵退税政策的实施，有效缓解了企业资金压力。增值税发票数据显示，今年4至8月，办理留抵退税的企业销售收入同比增长6.9%，增幅比无退税企业高4.6个百分点。

增值税发票数据还显示，今年4至8月，制造业企业累计享受退税5377亿元，办理留抵退税的制造业企业销售收入同比增长7.5%，增幅比无退税企业高4.2个百分点。

小微企业在促进就业、保障民生等方面发挥重要作用。记者了解到，今年以来，新的组合式税费支持政策重点向小微企业倾斜，截至8月31日，各项税费支持政策为小微企业累计新增减税降费及退税缓税缓费1.31万亿元。4月1日至8月31日，已获得增值税留抵退税的纳税人中，小微企业户数占比93.1%；共计退税8332亿元，占比40.7%。

国家税务总局相关负责人表示，税务部门不断优化电子税务局功能，增强操作便利度，减轻纳税人办税负担。同时，充分运用税收大数据严防风险，坚决不让政策“红包”落入不法分子腰包。截至8月31日，全国税务稽查部门已挽回留抵退税及其他税款损失119.9亿元，已移送公安立案及联合侦办涉嫌虚开骗取留抵退税企业1399户，联合打击虚开骗取留抵退税团伙200个。

(责编：王震、陈键)

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