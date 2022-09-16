新华社太原9月15日电（记者吕梦琦、刘扬涛）山西省长治市武乡县，一块红色沃土，1610平方千米国土面积，山岭纵横。曾几何时，这里因田少地薄，当地经济发展局限重重。党的十八大以来，武乡县坚持新发展理念，锚定“创新”砥砺奋进，突破观念、产业之困，蹚出产业融合发展新路。

红色旅游蹚出惠民“新路径”

武乡县以八路军总部旧址所在地闻名全国。抗战期间，八路军总部、中共中央北方局等首脑机关曾长期在此工作、生活和战斗，指挥了百团大战等战役。

蟠龙镇砖壁村村民张国兵家的院子后面，就是一处八路军总部旧址。多年前，张国兵家以务农为生，年收入只有一两万元。如今，他在自家院子里开起了农家乐，最多时一年能挣近20万元。

作为革命老区，武乡县红色遗址众多。近年来，武乡县积极构建红色旅游和农民增收的利益联结机制，深耕红色旅游，创新发展模式，大力投资研学基地及餐饮、住宿、停车场等服务设施建设，推出八路军太行纪念馆、太行干部学院、太行少年军校等重点项目，吸引了更多游客和学员吃住在村里，红色研学助力红色旅游快速发展。

砖壁村党支部书记李丽杰说，去年仅游客吃住一项就给村集体增加了10多万元收入。

截至目前，武乡县已建成乡村研学基地11个，吸引研学人数突破7万人次。“通过创新发展思路，更好地发挥了红色资源对乡村振兴的推动作用。”武乡县副县长史小兵说。

在贫瘠土地上孕育“创新种子”

基础差、底子薄，武乡县锚定新兴产业奋起直追。

从一块石头变成纳米碳酸钙，需要花多长时间？山西山予钙业有限责任公司负责人李肖秉的答案是：“生产流程只要几天，但从产业转型到技术研发要10多年。”

山予钙业的前身是当地一家石料厂。那时候，李肖秉是人们眼里的“挖山工”，虽然挣钱，却难获社会认可。痛定思痛，他开始从“挖石头”向“挖技术”转变，从脱硫剂做起。2016年，李肖秉将目光瞄准了纳米碳酸钙产业。

“这是一种新材料，可作为制造纸张、塑料、橡胶等产品的原材料，目前在国内仍是短板，高端产品主要掌握在外国人手中。”他说，年产5万吨纳米碳酸钙的一期生产线年底将正式投产，公司未来将深耕纳米新材料。

石头上开出“科技花”，透水砖上也能结出“创新果”。

初秋的一场大雨不期而至，武乡县一些街道上却看不见积水。这些路段铺的是一种新型透水砖，产自武乡县泓晨万聚环保科技有限公司，目前已在国内近30座城市的50多万平方米路面得到应用。

这家环保科技公司也是武乡县近几年培育的本土创新型企业。公司负责人郝晋庭介绍说，红砖“吃”土地，又不环保。2014年，公司转向新型透水砖行业，研发出的新产品透水效果一流，耐堵耐冻，获得多项国家发明专利。

这样的故事，仍然在不断上演。历经10年潜心培育，创新发展的“绿色种子”已经在武乡县这片曾经粗放、贫瘠的土地上生根发芽。

武乡县工信局副局长武伟说，目前全县29家规上工业企业中，有14家是非煤企业，都是近五六年发展起来的。

城乡融合共谋“好日子”

65岁的赵友庆现在一有时间就回前沟村逛一逛。那里，废弃的老屋已被修葺一新，小路石碾，庭院磨盘，到处幽深古朴，颇有一番世外桃源的味道。

前沟村是一个古村，一些房屋房梁上至今仍保留着清朝年间建成的款识。但由于生活不便，户数不多，几年前赵友庆和乡亲们一起搬到了移民新村。武乡县山多，如今不少老旧村落都像前沟村这样进行了移民搬迁。

迁村了，怎样盘活老村资源，成了摆在当地发展道路上的一个课题。武乡县的探索是，引入专业团队设计开发，聘请旅游公司经营管理，让古村助力乡村旅游。

如今，前沟村已成为一处“网红民宿”，游客纷纷慕名而来，赵友庆的心里也越来越热络。他说：“这既保护了老房子，也带来新的工作和收入。”

在武乡县，各种乡村振兴的创意不断涌现。就连最传统的小米也被科技赋能，不仅身价倍增，还做成了一种文化。“我们打造了羊肥小米产业园区和农耕体验基地，推出了小米宴，来认养地块和体验游玩的城里人越来越多。”山西太行沃土农业产品有限公司负责人杜红雁说。这家公司已在全县推广近万亩有机小米，通过安装在田间的摄像头，顾客在手机上就能实时查看谷子的生长情况，带动农户每斤谷子的收购价翻了一倍多。

农村美了，城市也在迅速更新。从去年开始，武乡县大力打造“城市会客厅”，道路拓宽、雨污分流、城市靓化等一大批市政项目纷纷建成并投入使用。

武乡县地势狭长崎岖，往来不便，县政府为此每年财政补贴几百万元，在全县推出城乡免费公交车，鼓励农民进城、市民下乡。

“这个事虽小，意义却很大。”武乡县委书记贺思宇说，城乡融合发展只有让人口流动起来，才能带动各种要素流通起来，进而有效激发活力，让老百姓日子越过越好。

(责编：王震、陈键)

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