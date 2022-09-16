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沪苏浙联合发布17条政策支持长三角示范区高质量发展

2022年09月16日09:13 | 来源：新华社
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　　新华社上海9月15日电（记者胡洁菲）建设跨省域高新技术开发区、探索建立“长三角REITs培育中心”、探索国土空间相互转换机制和途径……自2020年7月发布首批支撑政策之后，15日，沪苏浙两省一市政府联合发布第二批共17条政策措施，支持长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展。

　　长三角一体化示范区理事会秘书长、上海市发展改革委主任华源介绍，2020年出台的首批政策，在改革授权、资金支持等方面为示范区建设的全面起步提供了支撑。比如，青吴嘉两区一县已发放长三角科技创新券3820万元、并实现通用通兑；示范区内85家定点医疗机构已全部实现就医全领域结算免备案，已有35项医学检验结果实现报告互联互通互认。

　　据悉，今年发布的第二批支持政策主要有十大方面，包括科技创新赋能、存量资产盘活、人才合理流动、教育协同发展等。相较于首批政策，新一轮政策更加注重先行先试、资源导入和标准统一，比如推动长三角碳普惠机制联建工作在示范区先行先试，有利于充分发挥示范区的示范引领作用，放大改革效应；此外，推动国内外大院名校与示范区合作共建高端创新载体、允许电动自行车跨省临时通行免于注册登记等，将实质性助力示范区建设进一步跑出“加速度”。

　　本轮政策也加大了海关统筹力度。上海海关副关长叶建介绍，前期，通过完善跨境电商进口退货业务流程、建立跨境电商进口退货中心仓等，区域内的企业已经享受到切实的实惠。目前，上海、南京、杭州相关海关部门正共同探索试点跨境电商出口转关业务，进一步提升通关便利化程度，助力企业更有效地配置资源。

　　“三年来，示范区发展已经完成了夯基垒台的建设任务，进入到立柱架梁的建设阶段，需要进一步丰富发展内涵，提升示范引领的功能。”长三角一体化示范区执委会副主任张忠伟介绍，接下来，示范区还将进一步加强与自贸试验区临港新片区、虹桥国际开放枢纽的战略联动，开展营商环境创新试点构建统一大市场等，更好发挥示范区作为长三角一体化发展制度创新“试验田”的作用。

(责编：王震、陈键)
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