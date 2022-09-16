9月10日，中国互联网络信息中心（CNNIC，以下简称中心）举办 “从互联网发展统计数据看我国数字经济发展趋势圆桌研讨会”。来自中央党校、中国国际经济交流中心、北京大学、清华大学、电子工业出版社、北京工商大学等单位的知名专家学者应邀参加了本次会议。

与会专家围绕“互联网数据统计与数字经济发展趋势”这一主题展开深入研讨。北京工商大学数字经济研究院院长白津夫、中国国际经济交流中心总经济师陈文玲、电子工业出版社总编辑刘九如、北京大学经济学院副院长张辉、中央党校经济学教研部副主任曹立和清华大学中国发展规划研究院常务副院长董煜等专家依次发言。

与会专家积极评价了25年来的《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）研究工作，认为《报告》充分反映出我国在互联网发展、数字经济发展、数字基础设施建设、数字技术应用等方面所取得的显著成绩。《报告》具有以下特点：一是信息量大，包含了多种维度的丰富数据；二是专业性强，对互联网各大领域均有深入研究；三是趋势把握精准，准确分析技术、产业、消费等互联网领域的发展动向；四是指导性突出，为数字经济各项研究提供了权威的依据。

专家们一致表示，近年来我国数字经济发展成效显著。数字经济对我国经济社会转型升级提供了新动力，带来经济发展新突破。数字经济创造新模式、新场景、新动能的能力愈发凸显。建议紧扣我国数字经济发展趋势，及时把握网民规模、互联网应用、数字基础设施建设等领域的新变化、新情况，积极整合研究力量，加快推进智库建设。

当前，互联网技术面临持续升级迭代，量子互联网、卫星互联网等新兴技术快速发展，对互联网研究提出一系列新的要求。为忠实履行记录制造强国、网络强国建设历程的职责使命，继承和发扬中心25年来互联网统计调查的光荣传统，中心积极落实工信部党组的工作要求，已形成了一支初具规模的研究团队，扎实开展了核心技术、数字经济、国际治理等各项研究。下一步，中心将围绕制造强国、网络强国建设需要，持续深入开展各相关领域调查研究工作，更好地为国家献计献策、为数字经济发展添砖加瓦。

中心主任曾宇出席会议，中心副主任张晓主持会议。中心互联网发展研究部主任王常青参会并作专题汇报。

(责编：曹淼、李源)

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