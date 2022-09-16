9月15日，爱奇艺2022iJOY悦享会暨年度营销会上，爱奇艺创始人、CEO龚宇分享了爱奇艺媒体平台矩阵构成、公司发展策略和下一代业务布局。

龚宇表示，今年上半年爱奇艺高效执行“开源节流”策略，全力提升会员、广告等重要业务收入，实现扭亏为盈；下半年，爱奇艺开启“冷静增长”策略，适当加大内容和市场投入。爱奇艺致力于在科技驱动下创作高品质内容，服务会员和非会员人群，实现平台和合作伙伴共赢。

谈及爱奇艺媒体平台矩阵，龚宇表示，爱奇艺的媒体主品牌本质是平台和内容。媒体平台起到承载、分发内容的作用。

在公司发展策略方面，龚宇认为，上半年，公司的主题是“开源节流，扭亏为盈”。下半年，公司的策略是“冷静增长”，抓核心业务要点：一方面，加大内容投入，为更多观众提供多样化的题材；另一方面，加大内容、品牌、新增用户等市场投入。

龚宇介绍，爱奇艺用户主要分为两类：一类是会员用户，一类是非会员用户。会员用户主要通过爱奇艺APP、电脑和网页端，及奇异果TV等观看收费内容。非会员主要通过随刻APP及频道、极速版APP观看免费内容。差异化需求和消费偏好，构成了会员和非会员用户的特质。

在业务发展方面，龚宇认为，内容制作、技术研发、会员业务、广告业务、“一鱼多吃”业务共同构成了爱奇艺的传统重点业务。其中内容制作是根本，技术研发是驱动力，会员和广告业务是收入主要来源，“一鱼多吃”商业模式下支撑起多样化的其他业务。爱奇艺的下一代业务包括云影院、智能制作、海外业务、随刻业务、VR/AR、Web3.0等。

“‘做一家以科技创新为驱动的伟大娱乐公司’是我们的愿景。‘伟大’有两层意思：第一层是规模大、收益高、用户多；第二层是希望我们提供的娱乐性服务，让大家获得正向的收益。就像我们的内容品牌青春、阳光、正能量，向上、向善、不迎合一样，给大家留下更多积极思考。”龚宇说。

(责编：曹淼、李源)

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