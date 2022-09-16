原标题：探寻“全能”之源 长城汽车柠檬混动DHT实力大公开

9月15日，长城汽车蜂巢易创扬中产业园区（以下简称“扬中工厂”）迎来央视新闻直播探厂。作为柠檬混动DHT变速器总成的生产制造工厂，扬中工厂首度对外介绍柠檬混动DHT变速器总成四线体生产线，展现柠檬混动DHT“全能”背后的制造品质与匠心。

高品质制造 柠檬混动DHT“全能”的奥秘

长城汽车柠檬混动DHT是完全独立自主设计、自主研发，率先突破合资混动技术壁垒的混动技术。柠檬混动DHT拥有“1-2-3”的技术特点：“1”是采用了一套高集成度混联混动系统；“2”是支持HEV与PHEV两种动力架构；“3”是拥有1.5L+DHT115,1.5T+DHT130以及1.5T+DHT130+P4三套动力总成。长城汽车柠檬混动DHT开创性的采用了两挡平行轴结构，扩大发动机高效直驱范围，进一步提升系统整体效率，实现了“全速域&全场景、高性能&高效能”的技术优势，以及“快、顺、静、省”的产品特点，并将其赋能到魏牌、哈弗等整车品牌。柠檬混动DHT具有高集成度、高智能化、高适配性等优势，能够根据各个品牌的细分赛道定位进行个性化、定制化调校标定。

长城汽车柠檬混动DHT通过智能控制系统，可实现EV行驶、串联驱动、并联驱动、能量回收等各种工作模式的无缝切换，让用户真正体验到城市工况省油，高速工况动力强劲的混动驾驶乐趣。在驻车场景下，车辆发动机不启动，能耗为0；在拥堵跟车、非拥堵低速行驶的城市道路场景，系统智能在EV模式和串联模式间切换，发动机始终保持在最高效率区间；当车速大于35km/h中速巡航时，系统可根据系统负荷智能选择EV模式或串联模式；中速急加速超车时，发动机、驱动电机、发电机共同全负荷输出，提供最佳动力，此时系统提供高动力响应；中高速巡航时，在城市快速路等中高速畅行道路，系统根据系统负荷智能选择EV模式或发动机直驱模式；高速巡航，系统根据系统负荷智能选择EV模式或发动机经济挡直驱模式巡航；高速巡航发动机经济挡直驱效率最高，油耗较串联优10%~15%；高速超车，发动机经济挡直驱切换为动力挡直驱模式，同时发动机、驱动电机、发电机共同全负荷输出，提供最佳动力，及最高动力响应，解决了其它混动系统高速超车乏力的现阶段混动用户痛点；减速制动，此时进入能量回收模式，提高能量利用率。

扬中工厂在柠檬混动DHT变速器总成生产中采用柔性化、自动化、信息化理念设计生产线，并运用质量管理系统，实时监控生产数据，实现提前预防，稳定生产，全线额定节拍≤113秒；组装线采用柔性化设计，防错覆盖率可达100%；总成测试采用的综合性测试台，能够实现100%NVH测试；全线运用MES信息化系统，实现每个零件的精准追溯，以严苛的制造标准和管理体系为柠檬混动DHT提供坚实的品质保障。

长城汽车森林生态——柠檬混动DHT“诞生”之本

柠檬混动DHT技术的高效研发与迅速量产落地，推动长城汽车快速新能源化转型，并进入到新能源领域竞争中。新能源领域涉及到极其复杂的产业链体系，必须打造一个良性的新能源产业链生态才能在竞争中建立优势。长城汽车在新能源与智能化等领域早已进行了前瞻性全面布局——长城汽车森林生态，在森林生态中，新能源布局占据了十分重要的位置。

长城汽车副总裁傅小康在央视的连线采访中对长城汽车森林生态更具前瞻性的思考、全局性的谋划做了深入解读：长城汽车森林生态是一套以整车为核心，全面布局智能化、新能源等相关技术产业，实现多物种相互作用并持续进化的生态体系。在森林生态的加持下，长城汽车的整个设计、研发、生产体系能够围绕用户需求快速形成端到端的及时响应能力。同时，基于以用户为中心的运营理念，各品牌还能够长期反哺长城汽车不断优化技术，形成一个相互作用、共同成长的生态体系。

围绕森林生态体系，对内，长城汽车能够实现资源高效整合，形成强大而稳定的内部协同机制；对外，长城汽车旗下各个高科技子公司能够主动参与市场竞争，开放赋能整个产业，拓宽未来价值边界。

在这个日益复杂多变的时代，唯有掌握核心科技，构建一个高度可信可靠的供应链生态才能持续穿越周期、淬炼成钢。长城汽车森林生态既是一个围绕客户需求具有端到端及时响应的生态链系统，也是一个能够定义未来汽车的高科技集群，在森林生态的加持下，长城汽车向“全球化智能科技公司”的转型将自信且稳健。

(责编：曹淼、李源)

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