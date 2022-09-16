人民网北京9月16日电 （记者杨曦）16日，在国新办举行的8月份国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，5月份以来，我国经济逐步企稳回升，8月份继续延续恢复态势，主要指标出现积极变化。尽管当前外部形势依然复杂严峻，国内经济恢复还面临不少困难和挑战，但我国经济长期向好的基本面和支撑高质量发展的要素条件没有改变。随着一系列稳经济政策措施效能加快释放，下阶段，我国经济有望恢复向好，运行在合理区间。

具体来看，主要体现在以下几个方面：

一是高效统筹疫情防控和经济社会发展继续显效。8月份，国内多地出现了散发疫情，对正常的生产生活造成一定影响，但是影响程度相对有限。8月份，主要的生产需求指标都有所改善，说明高效统筹疫情防控和经济社会发展的各项举措是有效的。企业生产经营活动继续恢复，市场需求的修复也在持续。从后期看，各地继续高效统筹疫情防控和经济社会发展，有望降低疫情的不利影响，保持产业链供应链的稳定，促进供需衔接的改善。

二是国内需求逐步扩大。从投资看，稳投资政策持续加力，项目开工保障增强，支持设备购置和更新升级，新开工项目个数和计划总投资均保持较快增长，有利于基础设施和制造业投资稳定增长。1-8月份，基础设施投资和制造业投资同比分别增长8.3%和10%，均比1-7月份有所加快。从消费来看，就业总体稳定，在疫情精准防控和促消费政策作用下，居民消费有望逐步恢复。特别是汽车和家电消费优惠政策发力，有利于拉动大宗商品销售的增长。8月份，限额以上单位汽车类商品零售额同比增长15.9%，保持较快增长。

三是安全发展得到保障。国际粮食和能源供应紧张，国际大宗商品价格高位运行，产业链供应链不稳，制约世界经济的恢复。从我国情况来看，今年夏粮和早稻实现了增产，秋粮目前长势总体稳定，煤炭电力的保障加强，为经济平稳运行提供了较好保障。今年早稻产量比上年增产0.4%，1-8月份，原煤、天然气、原油产量同比增长11%、5.4%、3.2%，国内产业链供应链补链强链不断加强，关键领域短板弱项加快补齐，支撑了生产的稳定运行。比如，前期受“缺芯”影响困扰比较大的汽车行业，今年以来保持了较快增长。1-8月份汽车产量增长6.1%，8月份当月产量增长39%。

四是改革开放的红利继续释放。“放管服”改革持续深化，营商环境不断优化，改革动能不断积聚，有利于发挥我国完备产业体系优势，促进新动能成长。1-8月份，我国电子及通信设备制造业增加值同比增长13.4%。其中，锂电池产量保持比较快的增长。我国坚定扩大高水平对外开放，加快自贸区建设，推动“一带一路”高质量发展，发展外贸新业态，为发展注入了新的动力。1-8月份，我国对“一带一路”沿线国家进出口同比增长20.2%，与RCEP其他成员国进出口增长7.5%。

五是稳经济政策逐步显效发力。为了稳定宏观经济大盘，促进经济稳定恢复，稳经济一揽子政策和接续政策及时推出，合理加大宏观政策实施力度，发挥组合效应，增强发展后劲。从近期情况看，推动基础设施投资增长、促进汽车等大宗商品消费等稳经济政策效应逐步显现，1-8月份的基础设施投资增长进一步加快。8月份，汽车销售对消费增长的带动作用也在增强。下阶段，随着政策的持续发力显效，将进一步巩固经济恢复基础，推动经济回升向好，持续发展。

(责编：杨曦、高雷)

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