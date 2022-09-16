杨晓明

国药集团中国生物技术股份有限公司董事长杨晓明

深化国有企业改革，是坚持和完善社会主义基本经济制度的必然要求。自国企改革三年行动实施以来，中国生物以优治理、强党建、抓机制、赋激励、激活力、促改革为主线，积极推动国有经济布局优化和结构调整，统筹谋划下好改革一盘棋。

2022年是决战决胜国企改革三年行动的收官之年，中国生物全面完成主体任务。两年来，中国生物结合企业实际，不断制定完善个性化改革方案，加强督办管控，结合重点考核任务，全力聚焦改革任务落实的“最后一公里”。此外，中国生物致力于科技创新，着力打造原创技术策源地，科技投入大幅增长，研发管线不断扩充，搭建产学研深度融合“生态圈”，并取得诸多自主创新科研成果。

完善治理提高效能

中国生物贯彻落实“两个一以贯之”要求，坚持党的领导与完善公司治理相统一，将党建工作要求写入公司章程，优化法人内部治理机制，明确党委在董事会、经理层决定公司重大问题的前置程序和把关作用。

治理体系制度更科学完善。改革行动与建章立制相结合，全面完善以公司章程为主的公司治理制度体系，建立健全保障董事会规范高效运行的“一章八规”制度体系，严格落实董事会职权，循章建制，在此基础上公司全级次企业共完成制度废改立9,963项；依据公司法及各项制度对三会决策闭环管理，履行相应决策程序，履职行权有依据；创新特殊审批制度，董事会加急决策审议，推进新冠项目高效落地；落实董事会职权促使董事会建设趋于系统化，全面推动董事会规范建设和落实职权，落实职权与规范行权并重，实现五个方面全覆盖；适当授权，董事会运转更高效。中国生物董事会依托授权制度，在明确的原则标准下，对工程项目建设、浆站管理及信息化建设内容适当授权，坚持授权不放权，形成上下贯通、协同联动、监督到位的国企改革大格局。

机制创新优化结构

中国生物根据公司业务发展及资本需要情况，合理设计和调整优化混合所有制企业股权结构，推进实现具备条件的混合所有制公司实现股权多元化。二级子公司中生复诺健根据企业资金需要，调整持股平台，优化股权结构，实现大股东持续注入资本，全力支持企业改革发展，mRNA疫苗弯道超车，中生复诺健自主研发新冠Omicron变异株的mRNA疫苗提交临床申请，跻身具有前沿疫苗研发能力的第一阵营；三级子公司上海捷诺产业资源与资本市场相结合，首批获得新冠病毒核酸检测试剂盒注册证，成为疫情防控的“探照灯”，2021年正式启动股份制改制工作，借助资本市场促进上海捷诺公司持续跨越式发展，布局生物制剂领域；混合所有制二级子公司中生天信和成功开发了从原材料、关键技术到核心工艺全面国产化、拥有完全自主知识产权的CellcombTM纸片载体，解决了该细分领域“卡脖子”问题。

运行机制方面，中国生物不断推动混合所有制企业发挥市场优势，积极引入外部人才，增强企业创新活力，避免“混”而不“改”；促进混合所有制企业深度转换经营机制，加强对混合所有制改革全过程的监督；推进董事会规范执行混合所有制决策程序，发挥大股东监管作用，确保股东意志在董事会中得以体现；各企业通过股东会表决、推荐董事和监事行使股东权利，实施以股权关系为基础、以派出董事为依托的治理型管控，以董事履职和监督管理，确保国有股权董事行权履职并体现大股东意志。

混改助力企业高效率运行，子公司上海捷诺生物科技有限公司、中生复诺健生物科技(上海)有限公司深化混改，改革红利陆续释放，企业经营效益及研发能力持续提升。

健全市场化经营机制

两年来，中国生物扎实开展改革三年行动，健全市场化经营机制，不断释放内生发展新动能。

稳步推进中长期激励机制，开展项目分红和岗位分工，充分发挥分红激励改革示范效应；深化三项制度改革，全面推进用工市场化，改革薪酬分配机制，真正实现能者上、优者奖、庸者下、劣者汰，并面向海外招聘人才，探索中国生物在海外招聘人才的新方式、新渠道；提前完成任期制和契约化工作，加强对子公司精准分类，监督指导，重点跟进法人层级多或管理基础弱的企业；优化人才管理机制，提升管理效能，充分激发企业高质量发展活力，并积极拓宽引智渠道，开创市场化引才新局面，落实高端人才引进工作要求，并行引入院士、各领域领军人才、专家、世卫组织高级人才及国内外知名院校、企业高级别人才 50余人，为中国生物快速发展提供了优质保障。

提升专业化管理水平

2018年以来，中国生物积极搭建集团化运营管控模式，推动企业高效发展，实施业务条线专业化管理，设立了研发、血源管理、生产管理等管理中心，有效提升了专业化能力和管理水平；整合研发资源，加强科技创新顶层设计，统筹血源管理，提升血源专业化管理水平，统一生产运营模式，提升产品质量和生产效率。

公司深入开展“对标世界一流企业管理提升行动”。2021年，在国有重点企业管理标杆创建行动中，中国生物入选“标杆企业”。2022年，中国生物入选国务院国有企业改革领导小组“科改示范企业”，开展科改示范专项改革工程，激发企业改革效能。

2020年8月，所属上市公司天坛生物市值首次达到698亿元，较2018年初相比增长225%；2022年上半年，公司实现采浆量超1000吨，设立浆站82家，助力中国血制行业发展。

国企改革三年行动实施以来，中国生物作为科技抗疫主力军，认真落实创新驱动发展战略，加大创新力度，激活创造潜能，持续提高科技投入比，取得一大批自主创新成果，科技自立自强展现新作为，科技攻关交出亮眼“成绩单”。改革使得企业发展的动力更强、后劲更足，高质量发展的动能显著增强，中国生物在大战大考中铸就了了不辱使命的担当精神、不惧困难的攻坚精神、不断创新的科学精神、不懈拼搏的奋斗精神和不分彼此的团结精神。

责任呼唤担当，使命引领未来。中国生物作为生物医药行业的领军企业，将不断向世界一流企业迈进。

(作者为国药集团中国生物技术股份有限公司董事长杨晓明)

(责编：申佳平、高雷)

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