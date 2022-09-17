新华社北京9月16日电 （记者史竞男）由中宣部（国家版权局）和中国残联主办的马拉喀什条约落地实施推进会16日在京举行。

中宣部副部长张建春指出，党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国版权事业迅速发展。中国将坚定不移履行条约义务，积极参与国际残疾人领域和知识产权领域治理体系建设，为残疾人更好地接受知识文化服务提供便利，努力促进残疾人全面发展和共同富裕。

中国残联党组书记、理事长周长奎强调，马拉喀什条约在中国落地实施充分体现了党和国家对残疾人和残疾人事业的关心关爱，是我国1700多万视力残疾人的福音。中国残联将以条约实施为契机，扩大残疾人文化产品供给力度，不断满足残疾人精神文化需求。

世界知识产权组织总干事邓鸿森致信祝贺活动举办，副总干事西尔维·福尔班视频致辞，表示欢迎中国成为马拉喀什条约的重要成员，赞赏中国在推动视障人士平等参与文化生活方面作出的努力，期待与中国合作推动条约实施，造福中国和全世界的阅读障碍者。

推进会上，相关机构签署了推动条约实施的合作协议，宣读了《一起向光而行》倡议书，呼吁全社会关注支持条约实施工作。

据悉，2022年5月5日，马拉喀什条约对中国生效。为做好条约实施工作，国家版权局出台了《以无障碍方式向阅读障碍者提供作品暂行规定》，进一步把条约对阅读障碍者的支持落到实处。

《 人民日报 》（ 2022年09月17日 06 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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