本报上海9月16日电 （记者沈文敏）9月15日在沪开幕的首届世界设计之都大会上，中国工程院院士、C919大型客机系列型总设计师吴光辉透露，中国商飞已完成C919大飞机取证前的试飞任务，今年内将取得民用航空器适航证，并交付给首家客户——中国东方航空。

C919大型客机是中国自行研制、具有自主知识产权的中短程商用干线喷气式飞机，于2017年5月5日成功首飞，2020年11月27日获得首个型号检查核准书。目前C919飞机已有28家客户，累计订单815架。

中国商飞在全球都有供应商，在国内很多城市有生产制造商，但所有的设计全部集中在上海。吴光辉表示，“民用飞机空气动力学设计水平直接决定飞机的安全性、舒适性、经济性、环保性，我们特别重视提升C919飞机的气动力设计水平。”

传统的气动力设计通常采用空中试验、计算等方式。C919飞机在研制过程中，设计了2万多个翼型、2000多个机翼，最终选出7个两轮机翼进行风洞实验，并通过仿真模拟等技术手段大大缩短了研发周期。

《 人民日报 》（ 2022年09月17日 06 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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