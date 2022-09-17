本报北京9月16日电 （记者余建斌）记者16日从中国载人航天工程办公室获悉：神舟十四号航天员乘组将于近日择机实施第二次出舱活动。

自9月2日圆满完成首次出舱活动以来，神舟十四号航天员乘组先后完成了出舱活动恢复、机械臂测试与操作、第二次出舱活动准备等工作，持续开展空间材料研究、高等植物培养等空间科学实（试）验项目。

目前，神舟十四号航天员乘组状态良好，空间站组合体运行稳定，具备开展出舱活动条件。

《 人民日报 》（ 2022年09月17日 06 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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