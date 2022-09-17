本报杨凌9月16日电 （记者高炳）近日，第二十九届中国杨凌农业高新科技成果博览会在陕西杨凌开幕。开幕式上，中非现代农业技术交流示范和培训联合中心揭牌。

本届杨凌农高会以“创新·合作与粮食安全”为主题，由科技部、商务部、农业农村部、国家林业和草原局、国家知识产权局、中国科学院和陕西省人民政府主办，围绕粮食安全、对外开放和上合元素等内容，展示国内外现代农业良种、良田、良法、良艺，服务旱区和全国现代农业发展。

本届杨凌农高会为期5天，通过实体农高会和云上农高会线上线下融合模式，举办2022上海合作组织现代农业发展圆桌会议、中非农业交流合作实践与展望研讨会等十余项重点活动。

《 人民日报 》（ 2022年09月17日 06 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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