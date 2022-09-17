本报南宁9月16日电 （记者庞革平）9月16日，由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、广西壮族自治区人民政府联合主办的第五届中国—东盟信息港论坛在广西南宁举行。

来自中国和东盟国家有关部门相关负责人，印尼、越南、老挝、新加坡、缅甸等东盟国家驻华外交官、专家学者代表，以及企业、国际组织、智库、高校、社会组织等各界嘉宾约200人线下出席主论坛。本届论坛以“共建数字丝路 共享数字未来”为主题，设置1个主论坛和4个分论坛，以及中国—东盟数字技术成果展。

《 人民日报 》（ 2022年09月17日 06 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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