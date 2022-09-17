本报记者 杨舒

科技政策加快扎实落地，重大科技任务深入实施，创新创业创造活力充分激发，重大科技成果不断涌现……今年以来，面对更趋复杂严峻的国内外形势，科技创新领域不断发力，为扎实稳住经济大盘、构建新发展格局、推动高质量发展提供有力有效支撑。就此，科技部有关专家进行了解读。

加快实施科技创新重大应用场景建设和国家重大任务

8月底，智慧农场、智能港口、智能矿山等首批10项人工智能示范应用场景正式发布。这只是今年以来，我国启动实施科技创新重大应用场景建设的一个缩影。科技部战略规划司副司长邢怀滨介绍，选择有一定产业化基础、代表未来发展方向的重大科技创新应用场景，进行重点支持和持续建设，旨在加快培育形成新的经济增长点，提升产业链上下游协同创新水平，拉动投资、促进就业，为高质量发展提供强有力科技支撑。

同时，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，科技部与各部门、地方持续完善“共同凝练科技需求、共同设计研发任务、共同组织项目实施”工作机制，积极探索重大任务实施“揭榜挂帅”“赛马”等制度，对前沿探索项目实行首席科学家负责制，设立颠覆性技术专项，支持科学家大胆探索，加快形成一批具有战略性、关键性、对经济发展有重大牵引和带动作用的科技成果，并大力支持数字经济、平台经济领军企业参与国家重大研发任务。

深入推进稳增长稳市场主体保就业促创业

“科技型中小企业研发费用加计扣除比例由75%提高到100%，预计今年企业的研发费用加计扣除额将超1500万元。”在广东，中科安齿生物科技有限公司董事长陈贤帅这样说，在退税减税政策支持下，像这样的科技型中小企业正茁壮成长、发力创新。

科技部火炬中心主任贾敬敦介绍，今年以来，各地加快落实高新技术企业所得税优惠、企业研发费用加计扣除等政策。他表示，科技部制定实施了企业技术创新能力提升行动方案和支持科技型中小企业的政策措施；探索构建“创业导师+投融资平台”的新型孵化模式；推进科技创新创业服务标准化体系建设，加快落实科技企业孵化器、众创空间、大学科技园等支持政策，以营造良好的科技创新创业生态。

加大力度支持高新技术企业高质量发展，成果已然显现。据统计，全国有效期内高新技术企业33万家，以占全国0.7%的企业总量，贡献了当年全国企业研发投入的70%以上，全国授权发明专利的38.2%，吸纳全国当年毕业生的11.2%。国家高新区、国家科技计划项目和创新基地平台充分发挥促就业稳经济的引领作用，吸纳高校毕业生参与科研相关工作，截至8月31日，科研助理岗位共吸纳17.9万人就业，其中，2022届高校毕业生超15万人。

着力打造区域创新高地

一组最新的数字勾勒出重大科技项目成果转化应用的加速度——截至7月31日，全国共登记技术合同34.69万项，技术合同成交金额2.04万亿元，同比分别增长26.06%、33.84%。

这离不开区域创新高地的支撑作用。今年以来，科技部加快北京、上海、粤港澳大湾区国际科技创新中心建设，支持中关村示范区新一轮先行先试，实施场景驱动的长三角科技创新共同体联合攻关，加快G60科创走廊建设；支持成渝、武汉建设具有全国影响力的区域科技创新中心；稳步推进综合性国家科学中心建设。科技部成果转化与区域创新司副司长吴家喜介绍，科技部加快推动中部地区创新驱动高质量发展；聚焦黄河流域重大科技需求，推进黄河流域协同科技创新；支持浙江为全国提供科技创新支撑共同富裕的示范；支持宁夏建设东西部科技合作引领区，打造东西部跨区域协同创新样板。

同时，贾敬敦介绍，国务院已批复建设长春、哈大齐国家自主创新示范区，信阳、克拉玛依、遵义、滁州4家省级高新区升级为国家高新区，总数分别达到23家、173家。国家高新区总体运行平稳，经济体量继续保持增长，表现出较强发展韧性，有力支撑地方经济平稳运行和高质量发展。据2022年国家高新区综合统计月报数据显示，1—7月，173家国家高新区实现工业总产值17.5万亿元，同比增长8.1%；营业收入27.4万亿元，同比增长7.1%；出口总额2.8万亿元，同比增长8.6%；固定资产投资（不含农户）3.1万亿元，同比增长10.1%。

记者了解到，下一步，科技部将深入贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，狠抓科技政策扎实落地，在科技自立自强上取得更大进展，催生更多新技术新产业，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国际竞争新优势，为稳住经济、促进高质量发展提供坚实保障。

（本报记者 杨舒）

(责编：袁勃、牛镛)

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