新华社北京9月16日电 中共中央政治局常委、国务院总理李克强日前对森林草原防灭火工作作出重要批示。批示指出：森林草原是国家重要生态屏障，防灭火工作事关人民群众生命财产安全和生态安全。当前，我国大部分地区陆续进入秋冬季防火期，森林草原防灭火形势严峻复杂。各地区各有关部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，坚持人民至上、生命至上，强化底线思维，抓实抓细森林草原防灭火各项工作。要健全全流程各环节责任体系，进一步压实属地、行业和经营单位责任。加快补基础设施和专业力量短板，优化队伍布局。加强源头治理，深入推进群防群治，做好监测预警，紧盯重点区域、重要目标、关键时段，主动防范化解风险隐患。完善预案体系，及时高效联动响应，做好应急处置，强化专业指挥，科学安全扑救，坚决遏制重特大火灾发生。

国务委员、国家森林草原防灭火指挥部总指挥王勇9月16日出席全国秋冬季森林草原防灭火工作电视电话会议并讲话。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于加强森林草原防灭火工作的重要指示精神，落实李克强总理批示要求，坚持底线思维，强化防范应对，更加扎实做好秋冬季森林草原防灭火各项工作，坚决防范遏制重特大火灾发生，全力保障人民群众生命财产安全和生态安全。

王勇指出，当前我国已进入秋冬季森林草原防火期，火灾防控形势复杂严峻。各地区各有关部门和单位要认真落实党中央、国务院决策部署，进一步压紧压实各级各方责任措施，前移严把防控关口，严控火源进山入林，严厉打击违规野外用火，全面排查整治风险隐患。强化火险监测预警和应急响应联动，及时科学处置突发火情，确保打早打小打了。突出重点区域、重要目标、关键时段火灾防范，靠前部署力量装备物资，健全联防联控、群防群控机制，全力以赴守住森林草原火灾和各类灾害事故安全底线，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

《 人民日报 》（ 2022年09月17日 04 版）

(责编：孙红丽、杨迪)

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