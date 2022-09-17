证监会9月16日宣布，为切实做好《中华人民共和国期货和衍生品法》贯彻落实工作，证监会起草了《期货交易所管理办法（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。

证监会信息显示，期货和衍生品法对期货交易所的职责、风险监测和应对、行情信息发布等作出了规定，对期货品种上市、期货交易、结算、交割等作出了制度安排，相关内容需在期货交易所管理办法进一步作出具体规定或进行适应性调整。此次修订保持了现行期货交易所管理办法框架总体稳定，重点围绕落实期货和衍生品法有关要求，并结合市场发展和监管实际，对相关内容进行了修改完善。（记者刘慧）

(责编：王静、白宇)

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