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十年来装备工业增加值年均增长8.2%（新数据 新看点）

2022年09月18日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：工信部
　　制图：张芳曼

　　本报北京9月17日电  （记者王政）记者从工信部获悉：十年来，我国装备工业取得了历史性成就、发生了历史性变革。2012年至2021年，装备工业增加值年均增长8.2%，始终保持中高速增长。

　　产业规模持续扩张。至2021年底，装备工业规模以上企业达10.51万家，比2012年增长近45.30%；资产总额、营业收入、利润总额分别达到28.83万亿元、26.47万亿元和1.57万亿元，分别比2012年增长92.97%、47.76%和28.84%。

　　产业结构持续优化。2021年，装备工业中战略性新兴产业相关行业实现营业收入20万亿元，同比增长18.58%。

　　“大国重器”亮点纷呈。C919试飞，“蛟龙”潜海，双龙探极，百万千瓦水轮发电机组白鹤滩水电站顺利投产，“华龙一号”三代核电机组全面建成投运并实现“走出去”。

　　聚焦共性技术，十年来建成国家制造业创新中心七家。实施工业强基和产业基础再造工程，攻克一批制约发展的工艺、技术和产品。加强关键核心技术攻关，实施“高档数控机床与基础制造装备”等重大专项，突破了全数字化高速高精运动控制、多轴联动等一批关键核心技术。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月18日 01 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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