十年来装备工业增加值年均增长8.2%（新数据 新看点）
2022年09月18日05:36 | 来源：人民网－人民日报
小字号
数据来源：工信部
本报北京9月17日电 （记者王政）记者从工信部获悉：十年来，我国装备工业取得了历史性成就、发生了历史性变革。2012年至2021年，装备工业增加值年均增长8.2%，始终保持中高速增长。
产业规模持续扩张。至2021年底，装备工业规模以上企业达10.51万家，比2012年增长近45.30%；资产总额、营业收入、利润总额分别达到28.83万亿元、26.47万亿元和1.57万亿元，分别比2012年增长92.97%、47.76%和28.84%。
产业结构持续优化。2021年，装备工业中战略性新兴产业相关行业实现营业收入20万亿元，同比增长18.58%。
“大国重器”亮点纷呈。C919试飞，“蛟龙”潜海，双龙探极，百万千瓦水轮发电机组白鹤滩水电站顺利投产，“华龙一号”三代核电机组全面建成投运并实现“走出去”。
聚焦共性技术，十年来建成国家制造业创新中心七家。实施工业强基和产业基础再造工程，攻克一批制约发展的工艺、技术和产品。加强关键核心技术攻关，实施“高档数控机床与基础制造装备”等重大专项，突破了全数字化高速高精运动控制、多轴联动等一批关键核心技术。
《 人民日报 》（ 2022年09月18日 01 版）
(责编：牛镛、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 助力实体经济高质量发展 业内热议现代物流体系建设
- 人民网北京9月17日电 （记者杜燕飞）在15日举行的现代物流与供应链发展论坛暨第三届“流动中国”公益宣传活动启动仪式上，与会嘉宾认为，建设现代流通体系、畅通国民经济循环，事关我国经济社会发展大局。物流企业要以供应链管理创新带动生产消费模式变革，加快打造新业态新模式，促进产业链、供应链、价值链深度融合，助力实体经济高质量发展。…
相关新闻
- 评论
- 关注