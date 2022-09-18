本报北京9月17日电 2022年9月14日至16日，国家主席习近平出席在撒马尔罕举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议，并应邀对哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦进行国事访问。行程结束之际，国务委员兼外交部长王毅向随行记者介绍此访情况。

王毅说，仲秋时节，习近平主席踏上举世瞩目的中亚之旅。此访正值世界百年变局加速演进，新冠肺炎疫情反复延宕，大国关系深刻调整，地缘冲突蔓延外溢，人类社会面临诸多难题和挑战。此访又逢中国共产党第二十次全国代表大会召开在即，神州大地生机勃发，全国人民勠力同心，民族复兴迎来光明前景。这是习近平主席在新冠肺炎疫情发生以来首次出访，意义重大、时机特殊，是党中央统筹国内国际两个大局、面向亚欧大陆采取的一次重大外交行动，是在关键历史节点开展的一次具有里程碑意义的重要访问。国际舆论高度关注，密集报道，合作、安全、发展、开放、互信、尊重成为国际主流媒体报道关键热词。国际舆论普遍认为，习近平主席在新冠肺炎疫情发生后首次出访选择中亚具有重大战略意义，是以上合“朋友圈”破解美对华“包围圈”的战略之举，充分彰显习近平主席的强大自信和非凡影响力，表明中国国际地位和影响力进一步增强。

3天2夜里，习近平主席飞赴努尔苏丹、撒马尔罕两地，停留时间48小时，密集出席近30场活动，多边与双边日程结合，安全和发展议题兼济，时间虽短，但亮点纷呈，成果丰硕，有力推动上合组织扩员迈出新步伐，引领中国同有关国家关系迈上新台阶。沧海横流领航向，丝路古道焕新机。在国际风云激荡、风险挑战积聚的大环境下，习近平主席此次中亚之行，为贯通亚欧大陆的丝绸之路增添更多生机活力，为处在十字路口的国际地区形势带来更多稳定因素，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程创造更多有利国际条件，充分体现了大国大党领袖胸怀天下、引领时代的大格局、大担当。

一、弘扬“上海精神”，开启上合组织发展新阶段

王毅说，今年是上合组织宪章签署20周年，也是成员国长期睦邻友好合作条约签署15周年。这些年来，上合组织弘扬互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，在欧亚地区和国际事务中积极发挥了上合力量，作出了上合贡献。另一方面，当今世界团结与分裂、合作与对抗的矛盾日益突出，上合组织维护地区和平安全面临诸多考验，各成员国维护自身安全稳定遭遇严峻挑战。习近平主席着眼上合组织和各成员国面对的新形势新任务新难题，在撒马尔罕峰会上发表重要讲话，紧扣今年适逢上合组织承前启后的重要年份，从战略和全局高度看待和指引上合组织发展，就各成员国加强团结、推动本组织未来发展提出重大倡议主张。

习近平主席深刻总结上合组织成功经验——坚持政治互信、坚持互利合作、坚持平等相待、坚持开放包容、坚持公平正义，指出这“五个坚持”充分体现了“上海精神”，始终是上合组织的生命力所在，也是必须长期坚持的根本遵循。“五个坚持”也是真正多边主义的实践，是对传统集团政治的超越，回答了在新的时代背景下应当推进什么样的新型区域合作、如何推进新型区域合作的问题，对上合组织自身建设、对促进国际关系健康公正发展均具有重要指导意义。

关于上合组织未来建设方向，习近平主席指出，新形势下，上海合作组织作为国际和地区事务中重要建设性力量，要勇于面对国际风云变幻，牢牢把握时代潮流，不断加强战略自主，巩固深化团结合作，推动构建更加紧密的上海合作组织命运共同体。习近平主席为此提出五点建议，强调要加大相互支持、拓展安全合作、深化务实合作、加强人文交流，坚持多边主义，这些建议契合各成员国求团结、促稳定、谋发展的共同心声，为上合组织擘画了前进路线图、描绘了合作新前景。

在习近平主席和与会各国领导人共同努力下，本次峰会通过涵盖经济、金融、科技、人文、机制建设、对外交往等领域共40余项成果文件。特别是在中方推动下，成员国元首发表关于维护国际能源安全、维护国际粮食安全、应对气候变化、维护供应链安全稳定多元化等4份重磅声明。中方还宣布设立中国—上合组织反恐专业人员培训基地、举办产业链供应链论坛、建立中国—上合组织大数据合作中心以及向有需要的发展中国家提供15亿元人民币紧急人道主义粮食援助等。这些举措实实在在、顺应各国需要，体现出中国不仅是全球发展倡议和全球安全倡议的提出者，也是践行倡议的行动派。习近平主席在会上呼吁，要继续加强共建“一带一路”倡议同各国发展战略和地区合作倡议对接，拓展小多边和次区域合作，打造更多合作增长点。各方积极响应，表示将不断发掘各领域合作潜力，将上合组织打造成为地区安全稳定之锚，为世界和平与发展作出更大贡献。

特别值得指出的是，此次峰会前，越来越多国家申请加入上合组织。中方和上合组织成员国一道，通盘统筹、平等协商，在峰会上接收伊朗为成员国，支持启动白俄罗斯加入程序，批准埃及、沙特、卡塔尔、同意巴林、马尔代夫、阿联酋、科威特、缅甸为新的对话伙伴。上合组织迎来新一轮最大规模扩员，巩固扩大了作为世界上人口最多、幅员最为辽阔的地区合作组织的地位和影响，再次彰显出“上海精神”的生命力、凝聚力和吸引力。这次扩员也充分表明，上合组织不是封闭排他的“小圈子”，而是开放包容的“大家庭”。上合组织作为涵盖26个国家的新型国际组织，越来越显示出强大的生命力和光明的发展前景，必将为维护亚欧大陆以及世界的和平与繁荣注入更多正能量和新动力，为推动构建新型国际关系和打造人类命运共同体发挥示范作用。

撒马尔罕是举世闻名的“丝路明珠”，经历了古丝绸之路的灿烂和辉煌。今天，这座历史名城再次见证亚欧大陆具有标志性意义的重要时刻。在各方共同努力下，撒马尔罕峰会成为上合组织历史上出席领导人最多、成果文件最为丰富的一次峰会。乌兹别克斯坦作为上合组织轮值主席国和东道国，高度重视并举全国之力举办此次峰会。中方从政治、会务、防疫等方方面面给予鼎力支持，为峰会成功举办作出积极贡献，体现了中国同上合成员国同舟共济、守望相助的团结协作精神。峰会签署并发表《上海合作组织成员国元首理事会撒马尔罕宣言》，充分吸纳了中方系列重要倡议的主要内容。

二、以共建命运共同体为引领，谱写中哈中乌睦邻友好新篇章

王毅说，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦是中亚大国，也是中国的西北要邻和全面战略伙伴，还是最早支持和参与共建“一带一路”的国家。习近平主席9年前到访中亚期间，在哈首次提出共建“丝绸之路经济带”倡议，还曾专程赴撒马尔罕参访，与两国结下不解的“丝路情缘”。今年是中哈、中乌建交30周年，明年是共建“一带一路”倡议提出10周年，中哈、中乌关系站在新的历史起点上。习近平主席时隔数年再次访问哈、乌，并把两国作为疫情以来首访国家，充分表明中国同哈、乌两国关系的高水平和特殊性，以及元首之间的亲密友谊和高度信任。

两国元首均高度重视，将习近平主席作为最尊贵的客人，亲自谋划、亲自部署，以最高礼遇和最高规格接待。托卡耶夫总统亲赴机场迎送，在总统府举行隆重欢迎仪式，向习近平主席颁授哈萨克斯坦最高荣誉奖章——“金鹰”勋章，并亲自安排哈著名功勋艺术家用中文演唱在中国家喻户晓的歌曲《映山红》。米尔济约耶夫总统在接待十多位出席上合峰会领导人的繁忙日程中专程赴机场迎接，在机场精心组织盛大欢迎仪式，向习近平主席授予首枚乌兹别克斯坦对外最高荣誉勋章——“最高友谊”勋章，并邀请习近平主席共同种下一棵象征乌中友谊长青的橡树。米尔济约耶夫总统还指定政府总理全流程指挥接待工作。这些特殊和热情安排，体现了两国元首对华友好的政治意愿，体现了哈乌两国人民对中国的深情厚谊。

习近平主席同托卡耶夫总统、米尔济约耶夫总统的会谈气氛热烈友好，成果务实丰硕。习近平主席同两国元首分别签署并发表联合声明，全面总结建交30年成就和经验，规划下步发展蓝图，宣布为中哈构建世代友好、高度互信、休戚与共的命运共同体目标和愿景而努力，着眼中乌关系长远发展和两国人民未来福祉，将在中乌双边层面践行命运共同体，赋予双边关系全新定位。习近平主席深刻阐释命运共同体的内涵，把相互坚定支持摆在首位。在哈萨克斯坦，习近平主席强调，中哈友好牢不可破，有助于世界积极力量和进步力量发展，也有利于构建人类命运共同体，中方愿同哈方做彼此发展振兴的坚强后盾。托卡耶夫表示，习近平主席此访表明双方致力于开辟哈中关系新的黄金30年，这在当前动荡复杂的国际形势下具有特殊重要意义，必将成为哈中关系发展史上一个新的里程碑，哈方将继续坚定奉行一个中国政策，做任何情况下中国都可以依赖的好伙伴、好朋友。在乌兹别克斯坦，习近平主席指出，中乌始终相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢，中方愿同乌方践行中乌命运共同体，深化全方位互利合作。米尔济约耶夫表示，习近平主席的这次历史性访问，将乌中全面战略伙伴关系提升至新高度，中国是乌可靠的朋友和全面战略伙伴，乌方坚定不移、十分明确坚持一个中国原则，坚定不移支持中方在核心利益问题上的立场，乌将永远是值得中国信任的好邻居、好朋友、好伙伴。

此访期间，中哈、中乌就下一步合作方向和重点达成广泛共识，表示将继续高质量共建“一带一路”，加快发展战略对接，推进经贸、能源、铁路、互联互通等领域务实合作，签署近30份双边合作文件，涉及金融、水利、数字经济、绿色发展、人文、地方等广泛领域。其中中吉乌铁路建设项目合作谅解备忘录，标志着亚欧大陆运输大通道建设取得重要进展。此外，习近平主席2013年访乌时启动的花剌子模州历史文化遗迹修复项目竣工，成为双方人文合作的又一亮点。

王毅表示，中哈、中乌在双边层面启动践行命运共同体理念是构建人类命运共同体的组成部分，必将使双方绵延千年传统友谊焕发新的生机活力，更好造福中国和哈乌两国人民，同时为地区和平稳定与发展作出中哈、中乌贡献。

三、深化与各方战略沟通，为亚欧大陆和平发展注入正能量

王毅说，习近平主席在撒马尔罕还应约同出席上合峰会的10国领导人举行双边会见，并出席中俄蒙三方会晤。其中既有近年来多次会面的老朋友，也有初次见面的新朋友，议题多、内容深、成果实，对引领双边关系发展和促进地区和平稳定起到了举旗定向、提纲挈领的重要作用。

习近平主席同俄罗斯总统普京举行今年以来第二次面对面会晤，也是疫情发生以来中俄元首首次在国际场合会晤。两国元首积极评价今年以来两国保持的卓有成效的战略沟通，表示将继续在涉及彼此核心利益问题上相互有力支持，加强在多边框架内的协调配合，推动各方增进团结互信，维护广大发展中国家和新兴市场国家共同利益。

中俄蒙三国元首时隔3年首次举行线下会晤。习近平主席充分肯定中俄蒙三方合作取得的成绩，并就推进三方合作提出四点建议，强调要牢牢把握三方合作的正确方向，提升在上海合作组织框架内合作，落实好中蒙俄经济走廊建设，培育三方合作更多成果。

习近平主席分别会见吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙。这是今年以来习近平主席同中亚五国元首第三次实现会晤，充分体现了中国同中亚国家的紧密联系。习近平主席重申支持中亚国家维护国家独立、主权、安全，反对任何外部势力干涉中亚国家内政，支持中亚国家加强一体化合作。各方一致同意，做大做强“中国+中亚五国”会晤机制，维护中亚安全稳定、促进地区共同发展。

习近平主席还分别会见伊朗、白俄罗斯、巴基斯坦、蒙古国、土耳其、阿塞拜疆领导人，就推动双边关系发展达成许多新的重要共识，并就推动伊朗核、阿富汗、中东等地区热点问题政治解决交换了意见，凝聚了合力。中白元首发表联合声明，一致决定将中白关系提升为全天候全面战略伙伴关系。

王毅特别指出，针对个别国家近期以来图谋损害中国主权、干涉中国内政的行径，上述国家领导人在会见时都主动重申，将继续坚定恪守一个中国原则，坚定支持中方在涉台、涉疆、涉港等核心利益问题上的立场。这再次表明，公道自在人心。中国得道多助。

王毅说，今年以来，从北京冬奥会到金砖国家领导人会议，从全球发展高层对话会到此次上合组织撒马尔罕峰会，我们每次都能强烈感受到国际社会对中国的坚定支持、对深化同中国友好合作的热切期盼。习近平主席以高瞻远瞩的战略眼光、开放包容的广博胸襟、重情尚义的人格魅力，为中国在国际上赢得越来越多的理解、尊重和认同。在习近平主席领导下，中国成为国际关系中推动对话与合作、促进团结与开放、维护和平与发展的建设性力量，为亚欧大陆乃至世界的长治久安和可持续发展发挥着越来越重要的作用。

四、阐释中国发展光明前景，展望大国大党奋进新征程

王毅说，去年我们隆重庆祝中国共产党成立一百周年，很多国家对中国共产党的百年伟业成就赞叹不已，希望探寻中国实现经济快速发展、社会长期稳定“两大奇迹”的秘诀，对中国的道路、理论、制度、文化产生浓厚兴趣。下个月，中国共产党将召开第二十次全国代表大会，为中国未来发展规划宏伟蓝图。国际社会更加聚焦中国、关注中国共产党。

此次同习近平主席会见的各国领导人都主动预祝中共二十大取得圆满成功，都表示对中国的发展前景充满信心，都希望全面加强同中国的互利合作，也都期待中国在国际事务中发挥更大作用。托卡耶夫总统表示，习近平主席是一位真正的伟大领袖，得到中国人民的衷心拥护，中国必将如期实现全面建设社会主义现代化国家的宏伟目标。米尔济约耶夫总统表示，习近平主席是当今世界伟大的政治家，乌方坚信，在习近平主席英明领导下，中国不仅拥有美好的今天，也将拥有更美好的明天。

习近平主席此访期间在各个场合，从历史与现实、理论与实际的角度讲述中国的故事、中国共产党的故事，同各国领导人交流治国理政经验，充分展现了大国大党迈上新征程的自信、开放、进步形象，进一步增进了各方对中国共产党的理解、支持和认同。

习近平主席阐述中共二十大的重要意义、总体目标，指出大会将全面总结中国改革发展取得的重大成就和宝贵经验，全面把握新时代新征程中国事业发展新要求、人民群众新期待，制定行动纲领和大政方针。习近平主席强调，我们将坚持以中国式现代化实现中华民族伟大复兴，继续积极推动构建人类命运共同体，以中国新发展给世界带来新机遇，为世界和平与发展和人类文明进步贡献智慧和力量。

习近平主席介绍中国改革发展形势，强调中国坚持统筹疫情防控和经济社会发展。中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，将为世界经济企稳复苏提供强大动能，为各国提供更广阔市场机遇。习近平主席指出，中国已步入新发展阶段，正在积极构建新发展格局，愿同各方共享发展成果，互鉴发展经验，欢迎各方搭乘中国发展快车，中国对外开放和友好合作的大门永远向世界敞开。

习近平主席精辟阐释中国外交理念主张，指出人类社会发展“有阳光灿烂的日子，也有风雪交加的时刻”，有针对性地介绍全球安全倡议、全球发展倡议，倡导秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，推动构建均衡、有效、可持续的安全架构；呼吁构建全球发展伙伴关系，实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。针对个别国家热衷搞地缘政治博弈、阵营对抗，习近平主席鲜明指出，要坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，弘扬全人类共同价值，坚持真正的多边主义，齐心协力完善全球治理，摒弃零和博弈和集团政治，携手推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

各方领导人纷纷祝贺中国在习近平主席坚强领导下打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，取得经济社会建设伟大成就，高度评价习近平主席提出共建“一带一路”和构建人类命运共同体的伟大倡议，认为中方提出的全球发展倡议和全球安全倡议，对于解决当今世界面临的风险挑战具有重要战略意义。

王毅说，习近平主席此访立足中亚周边，面向亚欧大陆，总揽全球变局，是习近平外交思想的又一次成功实践和生动体现。党的十八大以来10年间，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国对外工作踔厉奋发、攻坚克难，取得了开创性、历史性成就。新时代的中国始终把自身发展置于人类发展的宏大坐标系，不断汇聚中国人民与世界人民利益的最大公约数，牢牢站在历史发展的正确一边、时代潮流的进步一边，行大道、利天下、得人心。党的二十大即将吹响新的号角，中国外交事业也将踏上新的征程。我们要更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想为指引，奋力开创新时代中国特色大国外交新局面，为全面建设社会主义现代化国家、为促进世界和平与发展不断作出新的贡献！

《 人民日报 》（ 2022年09月18日 04 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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