本报记者 杨明方 李亚楠

塔西河和玛纳斯河，把玛纳斯县城夹在中间。两条河流滋养的湿地，连同散布周围的9座中小型水库，像天然的“空调”，调节着小城的气候。

“不是江南胜似江南”，是很多外地游客的感受。行走在新疆维吾尔自治区玛纳斯县城中，500米一游园，1000米一公园，令人呼吸畅快、心情自在。

虽然中秋已过，但西海公园仍然绿意盎然。这里集生态休闲、娱乐健身为一体，颇受市民欢迎。住在附近的杨婷，习惯晚饭后带着孩子在这里散步，“有树有水有鸟还有花，空气又好，孩子的轮滑课也经常在这里上。”

玛纳斯县委副书记、县长李永革介绍，近年来，玛纳斯县大力实施景观提升、公园拓展、道路改造、广场建设等惠民工程，建设生态宜居城市，“依托丰富的水资源，我们引河水入城，相继投入3亿多元，建成西海公园、葡萄酒公园等六大公园和环城防洪生态景观带。”

今年上半年，玛纳斯县开展绿化行动，对城区裸露地块见缝插针补绿，完成新造林500亩、退化林修复500亩、村庄绿化611.6亩。

玛纳斯县园林苗木花卉产业局局长王新刚说：“玛纳斯县种植乔木1.1万余株、灌木18.5万株，在城区主要路口和游客较多的综合性公园入口处设置花坛，摆放牵牛花、万寿菊、鼠尾草等58万株鲜艳草花，建造了6座主题突出的绿雕，形成了乔灌花草立体组合的美丽风景，提升了玛纳斯县国家园林县城品质。”

城在园中、绿在城中、人在绿中。玛纳斯县森林覆盖率已达20.41%，城市绿化覆盖率达49.22%，城市人均公共绿地面积91平方米，城区人均公园绿地面积达21.04平方米，成功创建国家园林城市（县城），并被评为全国生态文明先行示范区。

依托良好生态，玛纳斯县大力发展林果经济、林下经济、旅游经济。

塔西河乡西凉户村北部原本是沟壑纵横、坡陡沟深的荒坡，如今栽满了大叶榆、红叶海棠、山楂树，披上了绿装。牧民周海全在自家林地种起40多亩食用菌，还在苹果树下养起了鸡，“1500只鸡刚卖完，加上食用菌和苹果，年纯收入能达到20多万元，荒坡造林给我们牧民带来了好生活。”

在清水河乡坎苏瓦特村，52户民居被打造成民宿，旅游旺季一房难求，还带动当地鸡、羊、蔬菜等销售。“通过发展生态民宿和农家乐，坎苏瓦特村村民年人均可支配收入增加了1000元左右。”清水河乡党委副书记李勇说。

兰州湾镇八家户村，风景如画，这是到玛纳斯国家湿地公园观候鸟的必经之地。依托毗邻国家湿地公园的优势，八家户村从2017年开始推进人居环境改造，实施村庄硬化、亮化、美化工程，建设美丽乡村，2019年被评为“中国美丽休闲乡村”。如今，“赏风光、观候鸟、品美食、摘果蔬、钓鲜鱼、住民宿”已成为八家户村的特色，村民人均年收入超过了2.4万元。

今年上半年，玛纳斯县累计接待游客191.2万人次、旅游收入9.94亿元，同比分别增长10.3%、8%。

“我们要继续加大绿化力度，让‘绿色’成为玛纳斯县的‘名片’。”玛纳斯县委书记刘强说。

《 人民日报 》（ 2022年09月18日 04 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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