人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

福建寿宁县——

党建引领乡村产业发展

本报记者  刘晓宇
2022年09月18日08:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　在福建省宁德市寿宁县武曲镇承天村生态农园里，柑橘硕果累累，连片的茶山层峦叠嶂。

　　提起这两年的变化，正在田里除草的种植大户周桂秀说：“在村党支部带领下，我们种植了柑橘，原来的茶山也加入了合作社统一管理，这两年收入增加了不少。”

　　“党员带头种植柑橘等特色水果，指导农户改造低产茶园，调整茶叶种植品种，因地制宜打造承天村茶果特色产业发展新模式。”承天村驻村第一书记阮方如介绍，村里种植柑橘1500亩，新改造茶园1000多亩，种植金牡丹、金观音等新品种茶树800亩。

　　近年来，寿宁县积极探索党员在全面推进乡村振兴中的先锋模范作用，以产业振兴为重点、党建引领为抓手，开拓出一条党员带头提高能力素质、带头领办产业项目、带头联户帮扶带富的路子。

　　来到下党乡，一幅秀丽古朴的山乡画卷在眼前铺展开，“党员积分管理办法”为下党乡下党村带来实效。“从建立全市第一家村级党校，到党员带头办起农家乐，吸引上百名青年返乡创业，在村党支部的带领下，党员干部齐上阵，产业兴旺群众富。”下党村驻村第一书记吴芳说。

　　行走在凤阳镇基德村，沿路的葡萄大棚绵延几公里，一串串葡萄爬满藤架，种植大户蔡则利正带着客商挨家挨户收购葡萄。身为20多年党龄的党员，蔡则利早年依靠种植葡萄致富，后来带领农户成立合作社，建起葡萄生产基地，为合作社农户无偿提供种植经验和技术支持。“货品口感佳、品质好，老蔡功劳不小！”客商赞赏基德村的葡萄。

　　在坑底乡上东村，百亩稻田如诗如画，每一块稻田里，都竖立着“百亩良田网格化管理党员认领示范田”的牌子，明确标注认领党员、亩数、职责等内容。“在村党支部牵线搭桥下，市里不少单位主动认领良田，订单化种植效益显著，每户每年增收5万多元。”坑底乡党委书记林和樟介绍，上东村党支部在发展好传统农业的同时，还着力推进农旅结合。

　　“党员在基层一线打头阵、挑大梁，在建设美好家园中当先锋、作示范。寿宁全面推动产业发展，‘一村一品、一户多业’产业格局已然成形。”寿宁县委常委、组织部部长黄镇说。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月18日 04 版）
(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
助力实体经济高质量发展 业内热议现代物流体系建设
　　人民网北京9月17日电 （记者杜燕飞）在15日举行的现代物流与供应链发展论坛暨第三届“流动中国”公益宣传活动启动仪式上，与会嘉宾认为，建设现代流通体系、畅通国民经济循环，事关我国经济社会发展大局。物流企业要以供应链管理创新带动生产消费模式变革，加快打造新业态新模式，促进产业链、供应链、价值链深度融合，助力实体经济高质量发展。…
神舟十四号航天员乘组将于近日择机实施第二次出舱活动
　　人民网北京9月16日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，神舟十四号航天员乘组将于近日择机实施第二次出舱活动。 自2022年9月2日圆满完成首次出舱活动以来，神舟十四号航天员乘组先后完成了出舱活动恢复、机械臂测试与操作、第二次出舱活动准备等工作，持续开展空间材料研究、高等植物培养等空间科学实（试）验项目。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部