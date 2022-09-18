本报记者 刘晓宇

在福建省宁德市寿宁县武曲镇承天村生态农园里，柑橘硕果累累，连片的茶山层峦叠嶂。

提起这两年的变化，正在田里除草的种植大户周桂秀说：“在村党支部带领下，我们种植了柑橘，原来的茶山也加入了合作社统一管理，这两年收入增加了不少。”

“党员带头种植柑橘等特色水果，指导农户改造低产茶园，调整茶叶种植品种，因地制宜打造承天村茶果特色产业发展新模式。”承天村驻村第一书记阮方如介绍，村里种植柑橘1500亩，新改造茶园1000多亩，种植金牡丹、金观音等新品种茶树800亩。

近年来，寿宁县积极探索党员在全面推进乡村振兴中的先锋模范作用，以产业振兴为重点、党建引领为抓手，开拓出一条党员带头提高能力素质、带头领办产业项目、带头联户帮扶带富的路子。

来到下党乡，一幅秀丽古朴的山乡画卷在眼前铺展开，“党员积分管理办法”为下党乡下党村带来实效。“从建立全市第一家村级党校，到党员带头办起农家乐，吸引上百名青年返乡创业，在村党支部的带领下，党员干部齐上阵，产业兴旺群众富。”下党村驻村第一书记吴芳说。

行走在凤阳镇基德村，沿路的葡萄大棚绵延几公里，一串串葡萄爬满藤架，种植大户蔡则利正带着客商挨家挨户收购葡萄。身为20多年党龄的党员，蔡则利早年依靠种植葡萄致富，后来带领农户成立合作社，建起葡萄生产基地，为合作社农户无偿提供种植经验和技术支持。“货品口感佳、品质好，老蔡功劳不小！”客商赞赏基德村的葡萄。

在坑底乡上东村，百亩稻田如诗如画，每一块稻田里，都竖立着“百亩良田网格化管理党员认领示范田”的牌子，明确标注认领党员、亩数、职责等内容。“在村党支部牵线搭桥下，市里不少单位主动认领良田，订单化种植效益显著，每户每年增收5万多元。”坑底乡党委书记林和樟介绍，上东村党支部在发展好传统农业的同时，还着力推进农旅结合。

“党员在基层一线打头阵、挑大梁，在建设美好家园中当先锋、作示范。寿宁全面推动产业发展，‘一村一品、一户多业’产业格局已然成形。”寿宁县委常委、组织部部长黄镇说。

《 人民日报 》（ 2022年09月18日 04 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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