杨 峥

最近，公司新成立的文化讲堂要拍一期视频，讲述我与非遗传承的故事，这把我的记忆拉回到9年前。

那是2013年，我上高一，学校组织去美国的国际交流活动。临行前，我带了天津的非遗礼物——两副快板，准备赠送给在美国的寄宿家庭。到达当晚，我把快板取了出来，介绍演示后，和寄宿家庭里打架子鼓的哥哥即兴合奏了一段。这户家庭的两个孩子觉得很新鲜，也想尝试一下。一开始打会夹到手指，他们的父母边看边笑，还张手伸腿比划说：“这是他们在‘功夫’以外，了解到的第二种中国文化。”听后我感觉很有成就感。一副普通的快板，既增进了我们的跨国友情，又传播了中国的曲艺文化。之后每次出国交流，我都会带上几副快板。

三年后，我考进天津外国语大学。在一次新年联欢会上我表演了一段快板，没想到结束以后，一位土耳其留学生找到我说：“这个很酷，我想跟你学习。”学了几周后，他在班里秀了一段，引得其他同学也跑来学。就这样，三四个、十几个，来找我学快板的人越来越多。

毕业后，尽管我们有着时空之隔，但这条因非遗联结的文化交流还在延续。“峥，你好吗？我在打马蹄点后旋转快板时，快板摔碎了，我用胶水修好了。请问我该如何练习这个动作？”这是留学生王龙回国后发给我的邮件。每次邮件的提问和交流，都让我深感佩服，他们比我预想的还要认真，这也更加强了我对这项非遗的认同和自信。

参加工作后，我又把快板带到工作中、社区里，把时代楷模事迹以脍炙人口的方式进行宣讲，将非遗传承与非公党建工作有机结合，与志愿者一起向居民传递防疫信息。

在热爱快板艺术的年轻人带动下，我和徒弟们共同打磨出了《青年创业好政策》《津门抗疫数来宝》等朗朗上口的唱词，并通过短视频等新媒体渠道传播出去，获得了不少关注和点赞。同时，我也将快板艺术带到日常工作、生活中。“宋明辉，技术强，电池里面装太阳……”这是由我创作的一首歌颂劳动楷模的曲子唱词。我尝试以快板为载体，将我们时代楷模的事迹以更加脍炙人口的方式进行宣讲，在寓教于乐中带动身边的年轻同事了解、学习榜样事迹。

与实践结合，不断创新才能更好地传承非遗。我和很多快板爱好者成立了“青年快板传习社团”，并对唱词创作提出了“三锚定”的要求，即“锚定青年发展、锚定国家大事、锚定人民需要”，通过新媒体等形式，创作让更多人喜闻乐见的作品，发挥弘扬中华优秀传统文化的年轻力量。

（作者为天津市新天钢集团员工，本报记者龚相娟采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年09月18日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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