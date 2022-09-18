李昌禹

一粒砂子，能有什么价值？

将富含硅元素的砂子熔炼成高纯度的单晶硅，就是制作芯片的原材料。将单晶硅加工成硅晶片，再将上亿根晶体管和数公里长的导线布局其上，最终做成指甲盖大小的芯片，背后有一套复杂的工艺，其难度相当于在一根头发丝直径万分之一大小的地基上，建起高楼大厦。因其科技含量高，芯片也被称为现代科技“皇冠上的明珠”。

从砂子到芯片，强大的现代科技力量，让“点石成金”的古老传说得以成为现实。在当前全球科技竞争中，谁掌握了这种“点石成金”的魔法，谁就占据了主导权。

一粒砂上见世界。当下，科学技术越来越成为推动经济社会发展的重要力量。全球科技创新空前密集、空前活跃，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构，创新驱动早已是大势所趋。在世界正经历百年未有之大变局的当下，谁在创新上先行一步，谁就能拥有引领发展的主动权。“发丝上建高楼”的高端芯片设计制造领域，无疑是这场较量中一个争夺激烈的战场。由于底子薄、起步晚，目前我国在高端芯片设计制造上还面临不少“卡脖子”的难题亟待解决，急需高技能芯片人才贡献力量。

当前，芯片半导体领域的科技竞争还远远未到终点。随着高端芯片制造在摩尔定律上即将到达极限，以及第三代半导体材料崭露头角，我们的芯片技术除了不断追赶，在某些领域也有了超越的可能，难得的机遇呼唤着更多青年抓住机会，勇挑大梁，发扬创新精神，增强创新本领，释放创新潜能，为解决国产芯片“卡脖子”难题积极发挥聪明才智。

国家所需，青年所向。作为科技创新的生力军，青年人才是国家战略人才力量的源头活水。在科技发展日新月异的当下，无论是产业的变革还是新业态的发展，都离不开青年科技人才的创新活力，离不开青年人勇于探索、敢为人先的拼搏奋斗。“天宫”览胜、“嫦娥”奔月、“蛟龙”入海、“天眼”探空、“墨子”传信、“北斗”导航……近年来，中国一批重大科技创新成果如雨后春笋般涌现，而其背后的核心科研团队，大多平均年龄不到40岁。年轻一代，正逐渐成为我国科技人才队伍的中坚力量。

近年来，越来越好的创新氛围，也为年轻人创新创造提供了更广阔的空间。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把创新作为引领发展的第一动力，从党和国家发展全局的高度对科技创新进行了顶层设计，推动创新的措施和力度进一步加大。近年来，我国科技研发投入大幅增长，2021年全社会研发投入达2.79万亿元，同比增长14.2%。来自世界知识产权组织发布的《2021年全球创新指数报告》也显示，中国的创新指数从2012年的第三十四位上升到2021年的第十二位，中国创新环境越来越好、创新氛围越来越浓，鼓舞着越来越多的青年人才投入到科技创新的大军之中。

“创新的制高点在科技，科技创新的希望在青年”。当前，实现中华民族伟大复兴的中国梦，比以往任何时候都更加需要强大的科技创新力量。在各行业、各领域广阔的科技前沿，都需要更多青年科技工作者肩负起时代的使命，面向世界科技前沿和国家重大需求，不断向科学技术广度和深度进军，争做创新突破的探索者、世界创新潮流的弄潮儿，以青年之创新，引领时代之创新！

《 人民日报 》（ 2022年09月18日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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