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2022“北斗乐跑·科普中国”大赛总决赛在郑州举办

2022年09月18日08:16 | 来源：科技日报
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原标题：2022“北斗乐跑·科普中国”大赛总决赛在郑州举办

9月17日，由中国卫星导航定位协会和郑州高新技术产业开发区管理委员会联合主办的2022“北斗乐跑·科普中国”大赛全国总决赛在郑州高新区天健湖公园举办。

中国卫星导航定位协会常务副会长赵继成在致辞中表示，“北斗乐跑·科普中国”大赛是2022中国北斗应用大会的重要版块，目的是让参赛者深度体验北斗系统强大精准的导航定位功能，创新融合科技、体育、文化、娱乐元素于一体，为大众搭建起可便捷参与的知识与娱乐、科学普及与体育锻炼为一体的活动场景，使广大参与者在趣味活动中感悟和领略新时代北斗精神和中国创造的伟大力量，激发科学梦想和科学志向，助推全民科学素养和体育健康素质全面提升。

郑州高新区党工委委员、管委会副主任杜怀锋表示，“北斗乐跑·科普中国”活动，将科学普及与户外竞赛相结合，是“体育+科技”“智慧+体育”的充分展示，旨在推动北斗卫星导航系统时空智慧应用事业与高新区产业融合发展，引导社会各界广泛关注北斗、应用北斗。

据介绍，此次比赛时长为40分钟，赛事路程3.5公里，打卡闯关任务点15个，其中11个知识闯关任务点，4个线下闯关任务点。线下闯关任务分别为“喜迎二十大 奋进新征程”主题签名、30次跳绳闯关、“北斗经纬仪”读数闯关和趣味投壶。全国总决赛前10名选手将受邀参加9月21日举行的中国北斗应用大会暨中国卫星导航与位置服务第十一届年会“郑州北斗夜”颁奖活动。

据主办单位介绍，“北斗乐跑·科普中国”大赛还将在全国持续开展，推动北斗应用普及，促进全民健身，提升全民科学素养。（记者 操秀英）

(责编：赵竹青、陈键)
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