原标题：河南今年以来推动694个房地产停工烂尾项目复工建设

房地产市场平稳健康发展事关经济社会大局稳定和民众切身利益，社会各界十分关注。17日，在河南省政府新闻办举行的新闻发布会上，该省住房和城乡建设厅副厅长王艺表示，围绕“保交楼、稳民生”，今年以来，河南推动694个停工烂尾项目复工建设，目前已实现50个停工烂尾项目竣工交付。

王艺通报称，去年下半年以来，由于宏观经济形势变化、行业周期性调整、结构性矛盾和疫情冲击等多重因素叠加，房地产市场出现阶段性困难，保交楼、稳民生任务凸显。对此，河南省委、省政府高度重视，成立了省问题楼盘处置化解工作领导小组，强力推动相关工作。河南省住建厅扛稳牵头部门责任，强化政策支撑，积极支持刚性和改善性住房需求，并与金融、公安、法院等部门协同联动，法治化、市场化处置化解问题楼盘，最大限度维护购房民众合法权益。

其间，河南调整限购限售规定，实施差别化住房信贷政策，实现首套房贷款利率、首付款比例双下降，有效降低个人住房消费成本，累计发放购房补贴1.89亿元、契税补贴1.15亿元，为受疫情影响的10698名职工办理公积金延期还贷，涉及贷款余额22.2亿元，并鼓励购买存量商品房用作保障性租赁住房、人才公寓，有力支持了人才购房落户和城乡居民合理住房需求。

王艺介绍，此间河南压实属地责任，建立了“一楼一策一专班一银行”机制，分类施策化解。今年以来，推动了694个停工烂尾项目复工建设，实现50个停工烂尾项目竣工交付，200个项目配套设施得以完善，44.7万套房屋办理了不动产首次登记。同时推动省级和郑州市分别设立100亿元额度的房地产纾困基金，大力争取国家政策性银行专项借款，支持已售逾期难交付住宅项目建设交付，第一批专项借款50亿元已下达郑州。

此外，为压实开发企业保交楼主体责任，河南多渠道处置资产、股权，筹集资金、瘦身自救，对抽逃资金涉嫌违法犯罪的，依法严厉打击追讨，全省公安机关已侦办涉问题楼盘刑事案件69起，形成了有力震慑。

王艺称，为实现标本兼治、健全住房体系，河南住建等相关部门联合开展了整治房地产市场秩序三年行动，重点整治房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务等领域违法违规行为。同时建立房地产市场健康发展监测、研判、调控机制，健全土地出让、商品房预售及预售资金监管制度，推动房地产企业优化、整合、转型、出清，研究开展长租房试点工作，促进住房市场体系不断健全。(记者 刘鹏)

(责编：赵竹青、陈键)

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