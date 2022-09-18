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山东枣庄：以赛为媒助“科技之花”结出“产业之果”

2022年09月18日08:49 | 来源：中国青年报
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原标题：山东枣庄：以赛为媒助“科技之花”结出“产业之果”

9月15日，2022年“创业枣庄 共赢未来”高层次人才创业大赛总决赛圆满落幕。

山东省枣庄市委书记、市人大常委会主任陈平在致辞中指出，枣庄拥有求贤若渴、礼贤下士的浓厚氛围，拥有施展才华、实现抱负的广阔舞台，拥有人才发展、筑梦逐梦的优良环境。诚邀各位专家、各位企业家和广大创业者带着奇思妙想、专利成果、资金项目，牵手枣庄、深耕枣庄、建功枣庄，与枣庄组成“发展合伙人”“奋斗共同体”，共享发展新机遇、共创美好新未来。

枣庄市委副书记、市长张宏伟张宏伟揭晓了枣庄人才工作标识。标识以汉字“枣”为基础设计元素，有机融入“人、才”二字和枣庄的首字母“Z”以及运河水等，整体艺术融合，充分凸显枣庄人才工作的主题和鲜明的品牌形象。

2022年“创业枣庄 共赢未来”高层次人才创业大赛由枣庄市委、市政府主办，市委人才工作领导小组办公室等承办。大赛历时3个多月，吸引了501个海内外创业项目报名参加，涵盖该市重点培育的六大先进制造业产业领域。经过线上专家初评及天津站、南京站、西安站、北京站、海外站(线上)、宁波站、广州站(线上)、深圳站(线上)8场复赛，最终58个项目入围总决赛，争夺最高50万元的奖金奖励。活动后主办方将20%奖金直接拨付给获奖人才，获奖项目一年内在枣落地，拨付余下80%奖金。

总决赛邀请了19名知名专家、资深投资人担任评审嘉宾，进行现场打分、点评提问。经过一上午的激烈角逐，大赛共决出一等奖3名、二等奖6名、三等奖13名、优秀奖36名。

中科院自动化研究所-云端智能机器人研发生产基地、新型高效开关磁阻电机动力系统产业化等12个项目进行了现场签约。赛后组织开展了考察对接活动，邀请优秀项目团队、参会专家与各区(市)、枣庄高新区、市重点企业负责人进行深入沟通洽谈。（刘月杨）

(责编：赵竹青、陈键)
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