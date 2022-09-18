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共享新机遇：中国－东盟携手推进全面战略伙伴关系

新华社记者潘强、黄浩铭、朱丽莉
2022年09月18日09:12 | 来源：新华网
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原标题：共享新机遇：中国－东盟携手推进全面战略伙伴关系

　　9月16日拍摄的南宁国际会展中心。新华社记者 周华 摄

　　“东博会对于加强本地区企业、贸易商和投资者之间的商业网络和区域互联互通至关重要。”在16日开幕的第19届中国－东盟博览会和中国－东盟商务与投资峰会上，东盟秘书长林玉辉说。

　　今年是中国东盟全面战略伙伴关系开局之年，也是《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效之年。本届东博会的主题为“共享RCEP新机遇，助推中国－东盟自由贸易区3.0版”，旨在探索新机遇，使中国东盟全面战略伙伴关系在未来更加紧密。

　　中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示，商务部将推动高质量实施RCEP，与东盟一道积极打造高质量的中国－东盟自由贸易区升级版，拓展数字经济、绿色经济等新领域高质量的合作。期待大家用好平台机制，共同推动中国东盟经贸合作开拓新的局面。

　　RCEP的生效实施为中国和东盟之间的贸易和投资合作创造了新机遇。东盟国家普遍认为，通过RCEP能够将危机和挑战转化为机会。

　　老挝副总理宋赛表示，RCEP有助于扩大货物、资金和服务的流通，提升区域价值链韧性，使之更好融入中国－东盟自由贸易区建设和实施进程，进一步提高该协定的有效性和时效性。

　　中国与东盟是全球重要的生产制造基地，拥有超大消费市场，双方密切的经贸往来增进了区域内11个国家20亿人民的生活福祉。中国连续13年保持东盟最大贸易伙伴地位，2020年起，东盟成为中国最大贸易伙伴。

　　菲律宾总统马科斯表示，菲律宾今年二季度GDP高速增长，与消费恢复、政府项目以及制造业和服务业的活跃表现有很大关系。菲律宾希望加强与中国和东盟其他国家的经贸合作，让更多包括中国在内的外国企业到菲律宾投资。

　　中国为促进区域发展、提升东盟经济韧性作出的积极贡献，受到东盟国家及国际社会的充分肯定。

　　柬埔寨首相洪森表示，感谢中国政府一直以来高度关注和积极支持东盟的发展和繁荣，柬埔寨将继续努力，进一步推动东盟与中国的合作，使双方的社会经济发展更具持续性、包容性和韧性。

　　泰国副总理兼外交部长敦·巴穆威奈表示，中国在本地区发展过程中发挥着重要的建设性作用，加强东盟与中国的关系，有助于为地区经济复苏、提高经济发展韧性创造良好的环境。泰国将加强与中国、东盟国家的协作，在过去30多年来取得的成就基础上继往开来，携手迈向共同的未来。

　　马来西亚是第19届中国－东盟博览会主题国，也是继2011年首次担任主题国之后，再次担任东博会主题国。

　　马来西亚总理伊斯迈尔表示，中国－东盟自由贸易协定是中国－东盟贸易关系的基础，在促进双方贸易持续发展中发挥重要作用，使企业和本区域受益。希望东盟和中国能够继续努力，推进中国－东盟自贸区升级发展。

　　9月16日，在南宁国际会展中心，观众在展馆内参观。新华社记者 黄孝邦 摄

　　当前，国际形势复杂多变，地缘政治局势紧张、全球通胀率上升、供应链中断以及新冠肺炎病毒变异等风险仍存。

　　尽管如此，东盟和中国之间贸易仍实现正增长。林玉辉认为，东盟和中国的工商界应更好发挥作用，保持创新和活力，以抵御全球经济增长面临的挑战。

　　中国海关总署数据显示，今年前8个月，中国对东盟进出口同比增长14%。同期，中国与RCEP其他14个成员国进出口同比增长7.5%。

　　柬埔寨是2022年东盟轮值主席国。洪森认为，未来必须进一步拓展和深化东盟与中国的经贸合作，促进数字经济、绿色增长和中小企业能力建设。

　　新加坡副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰表示，东盟和中国应加强互联互通，发挥国际陆海新通道的潜力，通过这条多式联运的渠道增强地区供应链的韧性，同时促进数字经济和绿色经济发展。

　　越南常务副总理范平明表示，越南愿与其他东盟国家和中国密切合作，进一步加强中国－东盟全面战略伙伴关系，为区域和平、稳定与繁荣作出实质性贡献。

(责编：赵竹青、陈键)
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