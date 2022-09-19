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智能网联汽车测试应用加速推进

实际道路测试里程超一千五百万公里

2022年09月19日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月18日电  （记者王政）记者近日从2022世界智能网联汽车大会上获悉：近年来我国采取一系列措施，激励技术创新、完善政策体系、优化发展环境，有力推动智能网联汽车产业发展取得积极成效。截至6月底，智能网联汽车实际道路测试里程超过1500万公里。

　　智能网联汽车发展势头强劲。今年上半年，具备组合驾驶辅助功能的乘用车销量超288万辆，渗透率升至32.4%，同比增长46.2%。

　　技术创新能力快速提升。发挥国家智能网联汽车创新中心作用，推动自动驾驶基础平台、车载操作系统等联合攻关，搭建测试验证公共服务平台，加速技术研发和产业化应用。目前，新一代电子电气架构、车用操作系统、大算力计算芯片、车规级激光雷达等关键技术取得突破。

　　测试应用加速推进。截至6月底，全国开放各级测试公路超过7000公里，自动驾驶出租车、无人巴士、自主代客泊车、干线物流以及无人配送等多场景示范应用有序开展。17个测试示范区、16个“双智”试点城市完成3500多公里道路智能化升级改造，装配路侧网联设备4000余台。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月19日 01 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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