本报记者 赵 成

办好中国的事情，关键在党，关键在人，关键在人才。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，作出人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源的重大判断，广开进贤之路、广纳天下英才，推动新时代人才工作取得历史性成就、发生历史性变革。

当前，我国人才工作站在一个新的历史起点上。“聚天下英才而用之”的伟大实践，正在中华大地火热展开。

领航向、谋布局，坚持党对人才工作的全面领导

治国安邦，人才为本。纵览百年奋斗史，我们党始终重视培养人才、团结人才、引领人才、成就人才，团结和支持各方面人才为党和人民事业建功立业。

中国特色社会主义进入新时代，面对错综复杂的国际局势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，习近平总书记把人才工作摆在治国理政大局的关键位置，作出一系列重要论述和指示批示，为新时代人才工作指明了前进航向、注入了强劲动力。

新思想照亮新征程——

“我们比历史上任何时期都更接近实现中华民族伟大复兴的宏伟目标，我们也比历史上任何时期都更加渴求人才。”“人才资源作为经济社会发展第一资源的特征和作用更加明显，人才竞争已经成为综合国力竞争的核心。”

2013年10月，在欧美同学会成立100周年庆祝大会上，习近平总书记对时代发展大势作出科学判断，深刻阐明了人才资源、人才竞争在综合国力竞争中的关键作用。

2014年9月，在与北京师范大学师生代表座谈时，习近平总书记进一步强调，当今世界的综合国力竞争，说到底是人才竞争，人才越来越成为推动经济社会发展的战略性资源，教育的基础性、先导性、全局性地位和作用更加突显。

…………

2021年9月27日至28日，在中国共产党成立100周年的重要时刻，中央人才工作会议在北京召开。习近平总书记出席会议并发表重要讲话，用“八个坚持”精辟概括出新时代人才工作的新理念新战略新举措，其中，“坚持党对人才工作的全面领导”居于首位。

新理念引领新实践——

2021年5月，党的历史上第一部关于组织工作的统领性、综合性基础主干法规《中国共产党组织工作条例》印发，设专章对党的人才工作作出规定，明确了党管人才的体制机制。

在以习近平同志为核心的党中央领导下，各地普遍制定了党管人才工作的实施意见。党委统一领导，组织部门牵头抓总，有关部门各司其职、密切配合，用人单位发挥主体作用、社会力量广泛参与的党管人才工作格局日益完善。

各省区市党委以及地市级、县级党委均成立人才工作领导机构。一些省区市建立人才工作目标责任制，创新开展省、市、县三级人才工作专项述职。一些地方成立人才工作局、招才局、引才办等专门的人才工作机构。

事业因人才而兴，人才因事业而聚。在党的坚强领导下，我国人才发展顶层设计不断加强，党建工作和人才工作深度融合，形成自上而下的人才发展路线图，统筹推进人才队伍建设。

新使命呼唤新担当——

党的十九届五中全会明确了到2035年我国进入创新型国家前列、建成人才强国的战略目标。

中央人才工作会议上，习近平总书记为新时代人才强国战略锚定了新坐标、树立了新标杆：加快建设世界重要人才中心和创新高地，为2035年基本实现社会主义现代化提供人才支撑，为2050年全面建成社会主义现代化强国打好人才基础。

各地区各部门深入贯彻落实中央人才工作会议精神，推动新时代人才强国战略落地生根、开花结果。北京、上海、浙江、安徽等地着力建设世界重要人才中心和创新高地的战略支点；广东以粤港澳大湾区高水平人才高地建设为牵引，推出战略人才锻造、人才培养强基等“五大工程”；广西打造区域性人才集聚区和面向东盟的国际人才高地……

热心发现人才、诚心使用人才，精心爱惜人才、用心聚集人才，群贤毕至、群星璀璨的新时代生机盎然。

破藩篱、激活力，深化人才发展体制机制改革

“抓创新不问‘出身’，只要能为国家作出贡献，国家就会全力支持。谁能做好都是国家的功臣栋梁。”2021年3月，习近平总书记在福建考察时的一席话，在各行各业人才队伍中引起强烈反响。

深化人才发展体制机制改革，是构筑人才制度优势、实现高质量发展的战略之举。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央着力打通人才流动、使用、发挥作用中的体制机制障碍，让各类人才的创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流。

破除体制机制障碍，让人人都有成长成才的通道——

“现在有相机就能当摄影师。”有多年摄影爱好的万先生说，他准备加入一个摄影工作室，本来担心没有摄影师资格证不够“名正言顺”，随着该项资格的取消，他的顾虑打消了。

“向用人主体放权、为人才松绑”是人才发展体制机制改革的核心内容。2013年以来，国务院将减少和规范职业资格许可和认定事项作为推进简政放权、放管结合、优化服务改革的重要内容，先后分7批取消了434项国务院部门设置的职业资格许可和认定事项，削减比例达到原总量的70%以上，持续降低就业创业门槛，激发市场活力和社会创造力，促进创业创新。

党中央的运筹谋划，带动各地区各部门积极推动人才工作领域改革，以政策突破促进体制机制创新，不断优化人才发展环境。

从《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》到《关于完善科技成果评价机制的指导意见》，再到《关于深化实验技术人才职称制度改革的指导意见》……一份份改革文件接续出台，破解人才工作体制机制障碍，中国特色人才制度优势进一步彰显。

用好用活人才，建立更为灵活的人才管理机制——

人才工作如棋局，机制活则满盘皆活。近年来，为充分释放人才创新创造活力，国务院办公厅印发《关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》，赋予科研人员更大经费管理自主权。与此同时，科研经费“包干制”试点从国家层面到地方省市深入推行，让科研人员潜心向学、创新突破。

青年时期是科研的黄金阶段。为支持青年人才挑大梁、当主角，近日，科技部、财政部等五部门联合印发《关于开展减轻青年科研人员负担专项行动的通知》，聚焦青年科研人员面临的崭露头角机会少、起步成长通道窄、评价考核频繁、事务性负担重等问题，推动减负行动效果持续深化，保障青年科研人员将主要精力用于科研工作。

既关注服务人才创业创新的大事，也聚焦人才工作生活的关键小事：上海市静安区建立多渠道、多层次、多主体的人才安居房源筹措机制，持续增加房源供应规模，加大人才租房补贴力度和受益人才范围；浙江省宁波市海曙区成立工程师服务中心，推动工程师“专曙”保障，在安家落户、子女入学、健康医疗、住房保障、金融信贷、优享生活等方面给予“一码即享”专属服务……

完善人才评价体系，鼓励人才多出成果、出好成果——

不光要让科技人才专注科研、聚焦主业，持续调动人才积极性、释放活力也是改革的“必答题”。

2018年10月，科技部、教育部等5部门联合开展清理“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”专项行动，对各类科技评价活动进行全面清理和整改。中组部牵头开展人才计划优化整合，建立同层级人才计划申报互斥机制，防止和纠正对同一人才重复支持甚至各类人才“帽子”满天飞、人才评价简单与“帽子”挂钩、人才工作成效直接与“帽子”衔接等问题。

近年来，江苏省完善在急难险重工作中识别评价人才机制，制定出台疫情防控一线医务人员职称评聘倾斜政策；天津市推出“科创企业评职称”专项服务工作方案，推广民营企业职称评审“直通车”服务模式，解民企技术人员职称评审堵点痛点……

体制新，人才聚；机制顺，活力增。深化人才发展体制机制改革，为育才、引才、聚才、用才打牢了坚实基础，把各方面优秀人才集聚到党和人民的伟大奋斗中来。

全方位培养引进用好人才，加快建设世界重要人才中心和创新高地

“天问一号”成功着陆火星，中国空间站首次载人飞行，“九章二号”和“祖冲之二号”量子计算原型机成功问世，“海斗一号”成功实现万米下潜和科考应用……近年来，我国重大创新成果竞相涌现。科技创新能力持续提升的背后，是一代代大国英才的接续传承。

水积而鱼聚，木茂而鸟集。党的十八大以来，各地区各部门坚持“高端引领、整体开发”，党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才、社会工作人才队伍建设齐头并进，人才队伍结构日益完善。

围绕中心、服务大局，人才发展为经济社会发展提供强有力支撑。

对接京津冀协同创新发展，下好人才一体化发展“先手棋”；服务粤港澳大湾区建设，加快建设粤港澳人才合作示范区；服务脱贫攻坚和乡村振兴，引导各类人才下沉，在广阔天地成长成才……国家重大战略部署到哪里，人才工作就跟进到哪里、服务到哪里。

印发《关于鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动的意见》，组织开展教育医疗人才“组团式”援藏援疆援青，创新博士服务团、“西部之光”访问学者选派方式，扎实推进“三区”人才支持计划，以“牵手计划”等推动东西部地区开展人才结对帮扶……引导人才扎根基层贡献才智，让更多人才下得去、待得住、干得好。

海纳百川、引才用智，人才对外开放的大门越开越大。

直击外籍人才发展痛点难点问题，北京市开辟外籍人才办理永久居留“直通车”，审批期限由180日缩短为50个工作日；上海市举办“海聚英才”创新创业峰会，面向全球发布高层次人才需求岗位目录、“揭榜挂帅”攻关项目目录等；山东省日照市成立“海外人才服务站”，出台《外国人来日照工作便利化服务若干措施》，全面推行外国专家服务“一窗联办”模式……

各地区各部门把握人才全球化新趋势新特点，实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，创新方式方法，完善工作举措，大力推动人才国际交流合作。

最新数据显示，2021年回国创新创业的留学人员首次超过100万名，累计发放外国人来华工作许可118万份。目前，中国已与全球160多个国家和地区建立了科技合作关系，参加国际组织和多边机制超过200个。

“近者悦、远者来”的引才用才格局进一步形成，我国逐步从世界最大人才流出国转变为主要人才回流国，正在成为创新人才高度集聚、创新要素高度整合、创新活动高度活跃的全球人才高地。

梧高凤必至，花香蝶自来。当前，我国已经拥有一支规模宏大、素质优良、结构不断优化、作用日益突出的人才队伍——

人才队伍快速壮大。全国人才资源总量从2010年的1.2亿人增长到2019年的2.2亿人，其中专业技术人才从5550.4万人增长到7839.8万人。各类研发人员全时当量达到480万人年，居世界首位。

人才效能持续增强。人才对经济社会发展的贡献逐年提升，服务创新驱动发展、决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、推动区域协调发展、抗击新冠肺炎疫情等国家重大战略和重大工作卓有成效。我国科技实力正在从量的积累迈向质的飞跃、从点的突破迈向系统能力提升。

人才比较优势稳步增强。我国研发经费投入从2012年的1.03万亿元增长到2021年的2.8万亿元，居世界第二。世界知识产权组织等发布的全球创新指数显示，我国排名从2012年的第三十四位快速上升到2021年的第十二位。

贤良之士众，则国家之治厚。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，不同专业特长、不同职业岗位、不同能力水平的各方面人才各得其所、各展其长，源源不断的人才优势正在转化为澎湃不竭的发展优势，为全面建设社会主义现代化国家提供坚强人才保证和智力支持。

《 人民日报 》（ 2022年09月19日 01 版）

(责编：王仁宏、陈键)

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