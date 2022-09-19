本报记者 韩 鑫

月纳税额逾亿元的高楼大厦数以千计，年专利申请量超百件的创新工厂比比皆是，这里是长三角，以4%的国土面积创造了中国1/4的经济总量，是中国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。

2018年11月，习近平总书记在首届中国国际进口博览会上宣布，支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略。2020年8月，习近平总书记在扎实推进长三角一体化发展座谈会上强调，要深刻认识长三角区域在国家经济社会发展中的地位和作用，结合长三角一体化发展面临的新形势新要求，坚持目标导向、问题导向相统一，紧扣一体化和高质量两个关键词抓好重点工作，真抓实干、埋头苦干，推动长三角一体化发展不断取得成效。

4年来，上海、江苏、浙江、安徽深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，紧扣一体化和高质量两个关键词，真抓实干、埋头苦干，长三角一体化发展不断取得新成效。

建设区域一体化发展示范区

“在上海的医院看门诊，刷一刷医保卡，就能直接结算，不用两地来回跑，方便还省钱。”受益于长三角地区异地就医门诊费用直接结算，浙江绍兴市民陈阿姨看病更省心了。

2018年起，上海市医保局会同三省医保部门启动异地门诊费用直接结算试点工作。目前，长三角异地就医门诊费用直接结算已覆盖长三角41个城市，涉及超万家医疗机构，累计结算超987万人次，涉及医疗费用26亿余元。

实施长三角一体化发展战略，要以一体化的思路和举措打破行政壁垒、提高政策协同，让要素在更大范围畅通流动，促进高质量发展。

提速互联互通，三省一市“抱”得更紧。随着各项基础设施加速互联互通，长三角一体化跑出更快速度。2021年，长三角高铁营业总里程达到6542公里，比2018年增长54.7%；集装箱货物吞吐量突破1亿标箱，港口货物吞吐量在全国占比达到41.8%；机场货邮吞吐量达624.6万吨，机场旅客运输量达1.7亿人次。

共享公共服务，城市之间越来越“近”。一体化发展创新了制度供给，让公共服务变得更有温度。138个政务服务事项在长三角41个城市跨省市通办。探索以社会保障卡为载体的“一卡通”新模式，截至6月底，长三角社保卡实体卡持卡人数约2.4亿……身处一体化的长三角，老百姓有了更多“同城待遇”，区域有了更足的发展引力。

打造全国发展强劲活跃增长极

3.27亿元！8月中旬，2022年度长三角G60科创走廊科技成果拍卖会现场成交额引人瞩目。至此，新一轮科技成果累计成交额超过50亿元，远高于上一年度的10.23亿元。

从合作共建长三角国家技术创新中心，到规划设立长三角生态绿色一体化发展示范区数据中心集群，沪苏浙皖三省一市深入实施创新驱动发展战略，加快科技资源开放共享，交出一份亮眼的创新成绩单。

产业集群加快崛起。以创新驱动发展，一批世界级产业集群正在长三角加速崛起。目前，长三角地区集成电路产业规模占全国近60%，生物医药和人工智能产业规模均占全国约1/3，新能源汽车产量占全国38%。去年，长三角地区集成电路、生物医药、新能源汽车、人工智能四大产业链联盟揭牌，努力打造优势产业集群，不断提升在全球价值链中的地位。

科创要素加速集聚。G60科创走廊、沿沪宁产业创新带加快建设，一廊一带多中心协同发力的科创产业融合发展格局不断优化。2021年，三省一市间输出技术合同2.1万余项，交易额877亿元，国家技术转移东部中心在长三角设立19个分中心，联动服务机构促成技术交易约22亿元，区域内五家国家级科技成果转移转化示范区结成联盟。

创新活力更加充沛。长三角三省一市科技创新共同体建设加快推进，已集聚重大科学装置23个、大型科学仪器超4万台（套），助推区域创新能力迈上新台阶。2021年，长三角地区GDP在全国占比达到24.1%，研发经费投入在全国占比达到29.8%；长三角获得的发明专利数为18.2万件，较2018年增长63%，在全国占比达到26%，三省一市以高水平技术供给有力支撑区域经济高质量发展。

加快打造改革开放新高地

今年7月，长三角生态绿色一体化发展示范区开发者联盟遴选12家成员入盟，将联盟成员扩展到了53家，共同围绕示范区重大问题研究、重点规划编制、重点项目建设等贡献智慧。“不通过管委会或开发公司等传统形式招商引资，而是通过‘入盟’，让企业、高校、研究院等不同单位来到同一平台各展所长。”开发者联盟首批创始成员普华永道管理合伙人黄佳说。

“不破行政隶属，打破行政边界，制度创新为广大市场主体提供更有力的政策支撑和制度保障。”上海市发改委主任、长三角生态绿色一体化发展示范区执委会主任华源说。

近年来，从138个政务服务事项在长三角地区41座城市跨省市通办，到合作共建长三角国家技术创新中心，再到长三角生态绿色一体化发展示范区38项制度创新成果向长三角和全国其他有条件的重点地区复制推广，长三角正加快构筑改革开放新高地。

深化改革，发展后劲十足。长三角地区首条跨两省一市的快速通勤铁路——沪苏嘉城际铁路在上海青浦、江苏吴江、浙江嘉兴三地同步开工，“水乡客厅”进入实质性建设阶段，江南圩田展示园、桑基鱼塘展示园等一批项目实现开工，青浦区西岑科创中心、吴江高铁科创新城、嘉善祥符荡创新中心加快形成创新组团，环元荡岸线贯通示范段环境提升工程顺利开展……一个个重点项目有序推进，让区域一体化发展愿景更清晰。

扩大开放，发展动能强劲。去年5月，长三角自由贸易试验区联盟成立，积极推动三省一市自由贸易试验区深度合作。2021年，沪苏浙皖自由贸易试验区货物进出口总额达3.1万亿元，占全国自由贸易试验区的46.2%；实际使用外资1042.6亿元，占全国自由贸易试验区的48.9%。虹桥国际开放枢纽推进长三角深化改革、提升协同开放水平，以占长三角不到2%的区域面积，贡献了近10%的经济总量。

潮平岸阔，风正帆悬。新征程上，长三角一体化正在谱写高质量发展新篇章。

《 人民日报 》（ 2022年09月19日 01 版）

(责编：王仁宏、陈键)

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