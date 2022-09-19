本报北京9月18日电 （记者贺勇）近日，在2022年全国大众创业万众创新活动周北京会场暨中关村创新创业季启动仪式上，北京市正式发布智慧应用场景“揭榜挂帅”榜单，共包含10个智慧应用场景，将引导揭榜主体投入先进的技术、优质的团队，充分展现科技实力。相关部门将根据项目实施需要为揭榜主体提供支持，如开放试点公办机构、搭建交流平台、广泛推介场景案例、提供必要的资金支持等。

“本次发布的10个智慧应用场景，着眼于未来战略需求以及满足人民群众对美好生活的向往，充分发挥北京创新引领和示范带动效应，优化产业生态，创造智慧生活新体验，助力北京到2025年建设成为全球新型智慧城市标杆城市。”北京市发改委相关负责人表示。此次发布榜单中的智能网联公交示范项目，将推动智能网联公交向“精准公交”和“安全公交”方向发展，实现红绿灯倒计时、绿灯起步提醒、闯红灯提醒等功能，打造智慧城市专网公交示范应用场景。

《 人民日报 》（ 2022年09月19日 11 版）

(责编：王仁宏、陈键)

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