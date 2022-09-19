原标题：首届中国－东盟和平利用核技术论坛在南宁举办

9月17日，中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”）在广西南宁成功承办首届中国-东盟和平利用核技术论坛——“助力共建绿色家园-核技术在能源技术领域应用”分论坛。该活动由中国国家原子能机构、广西壮族自治区人民政府主办，广西壮族自治区工业和信息化厅、中国核工业集团有限公司协办，聚焦区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）机制下“和平利用核技术”，分享有关市场需求、研发方向与产业发展成功经验，以增进东盟国家对我国核技术产业能力的了解，挖掘合作潜力、培育合作基础。

中核集团纪检监察组组长、党组成员王杰之，国资委科技创新局副局长王晓亮，国家能源局中国核电发展中心副处长王京钢，贺州市工业和信息化局党组书记、局长杨呈朝，中国核电党建宣传文化中心主任张国华，广西壮族自治区国资委办公室主任刘献伟，清华大学教授孙俊，斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳，巴基斯坦驻华公使卡姆拉·拉希德·库雷希，印度尼西亚驻华使馆第一秘书于果等出席活动。同时，缅甸联邦城乡经济发展及贸促委员会委员长汤镇儒、巴基斯坦原子能委员会委员穆罕默德·萨义德·乌尔·拉赫曼、东盟能源中心贝尼·苏里亚迪、菲律宾核研究所所长卡洛·阿尔西拉等在线参加活动。

王杰之、王京钢发表致辞，中国核电领导、核能开发事业部总经理陈金星以《善用核能优势、赋能美好家园》作主题分享，缅甸、巴基斯坦等国家核领域相关负责人致辞，并就中国与东盟核能合作进行深入交流。

“和平利用核技术、建设绿色家园是世界能源结构变革的重要机遇。”王杰之表示，中核集团一直坚持自主创新，攻关关键核心技术，推动科技自立自强，将绿色低碳发展理念贯穿科研生产经营全过程，为国家与社会经济发展提供清洁能源领域一体化解决方案。中核集团将以中国-东盟和平利用核技术合作为桥梁，助力加强中国与东盟各国在核技术应用和能源的领域合作，为中国-东盟自由贸易区高质量发展培育新动能。

会上，清华大学、菲律宾核研究所、核工业学院、中国中原对外工程有限公司、中国原子能科学研究院、中核汇能有限公司相关负责同志分别分享了核技术及能源领域的分析研究成果、实践开发案例，充分展示了中国与东盟在推动能源可持续发展与核能产业发展方面所作的积极贡献，有效推动了中国与东盟国家需求对接和务实合作，为培育中国-东盟经贸合作新的增长点和中国东盟全面战略合作伙伴关系增添了新内涵。

据了解，中国和东盟国家都面临着能源需求增长和低碳转型的双重任务。核能是实现绿色发展和现代能源转型的重要选择。作为中核集团旗下一家专注核能发电和清洁能源开发等的专业化上市公司，中国核电实现了中国大陆核电“零的突破”“华龙一号”全球首堆建成等多个第一，形成了完整的核电产业体系，同时，积极拓展核能供热制冷、制氢、破冰船、模块化小堆等新用途。以带动产业升级为例，浙江省海盐市依托秦山核电发展核电关联产业被列为浙江省重点扶持的新兴产业，共培育了85家核电关联企业，年总产值超过270亿元，关联产业吸引固定从业人员逾19000人。未来，中国核电将加快推进中国与东盟国家在核技术能源应用领域的研究合作，共同促进清洁能源发展和能源转型，为促进全球能源可持续发展贡献智慧和力量，为建设绿色、低碳的人类美好家园共同努力奋斗。（曾斌 罗路红）

(责编：董童、李源)

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