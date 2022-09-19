原标题：打造体系化的教师专业发展服务，杏坛计划全新升级

9月15日，“2022希沃梦想行”专场直播举办。本次直播活动以“让成长发生”为主题，希沃发布了一系列应用工具新功能，并宣布希沃旗下“以师育师”的教师专业发展计划——希沃杏坛计划，全新升级。

作为希沃旗下“以师育师”的教师专业发展计划，一直以来，希沃杏坛计划坚持汇聚对教育始终保持探索的优秀教师工作者，并通过信息化的学科融合培训体系，助力更多教师专业成长，以创造面向未来的教育。

为了更好地支持教师发展，希沃携手华南师范大学未来教育研究中心，从认证方法、培养标准、能力模型、课程资源、发展支持五大方面对希沃杏坛计划进行全面升级。

据希沃教师发展中心总监肖瑶介绍，目前，报名、认证、活动、案例等均可在杏坛官网中查找，从事学前教育、基础教育、职业教育的教育工作者均可以报名参与希沃杏坛计划，通过学习考核即可获得杏坛教师证书，希沃杏坛认证的教师可获得多种杏坛专属权益，相关的专业培养课程和教师运营活动将在10月开始陆续在全新的希沃杏坛官网上线。

本次升级主要是由希沃与华南师范大学未来教育中心教授焦建利共同打造，在焦建利教授及其团队的支持下，杏坛计划建立了“杏坛导师八力模型”，即学习力、信息力、设计力、分析力、教学力、协作力、指导力、领导力。不同星级的杏坛导师，在每一个能力维度，都将拥有更加明确的学习和提升方向，且拥有更有针对性的希沃资源支持，包括且不限于信息技术与学科融合能力、线上线下混合培养课程等。

杏坛计划历经四年发展，截至2022年6月，全国已有超13万名教师加入杏坛计划，并累计培养出1100名杏坛三星及以上的导师。如今，杏坛计划已经成为一个受到多地教育行政单位认可、具备一定知名度的教师能力成长及认证体系。

来自辽宁鞍山的金文龙老师，在成为杏坛四星导师之后，积极发挥自身信息技术领域的优势，主动地承担了希沃线上训练营带班工作，服务教师人数超10万人；此外，他还推动了辽宁省同步课堂帮扶项目，将信息化教学模式，传递到了青藏高原。

来自湖南的毛方吉老师，作为一名杏坛五星导师，更是一名湖南省能力提升工程2.0核心专家，他联动湘潭市教师发展中心培养了33位杏坛导师，并于2021年登上了联合国教科文组织高等教育创新中心的舞台，为50多个不同国家和地区的老师们，分享了国内教育数字化的发展经验。

肖瑶表示：“无论是初出茅庐的年轻教师，还是遇到职业挑战的资深教师；无论是在城市学校里披荆斩棘，还是在乡村教育中苦苦坚守；只要热爱教育、勤于探索，只要愿意与更多优秀的老师们一同成长，都欢迎加入希沃杏坛计划。”（记者 龙跃梅）

(责编：曹淼、李源)

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