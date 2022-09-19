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第29届中国杨凌农高会成果发布 签约项目金额突破988亿元

2022年09月19日19:27 | 来源：新华网
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新华社西安9月19日电（记者张健、张晨俊）记者19日从第29届中国杨凌农业高新科技成果博览会成果发布会上获悉，本届农高会共征集签约项目338个，总金额突破988亿元。

本届农高会以线上线下相结合的方式在陕西成功举办，3个国家部委、11个外省市区展团、24个陕西省内展团，以及34个国家和地区共830多家企业线下参展。

与往届不同，本届农高会创新性地以展馆展、云上展、田间展相融合的方式全链条、全景式、立体化展现农业科技创新、示范推广、国际交流合作的新成果、新模式。会期5天线上线下累计参观人数294.8万人次，其中展馆展10.6万人次、田间展5.1万人次、云上展279.1万人次。

展会首次设立强农共享直播间，举办专家咨询服务活动和9场农业实用技术讲座，线上线下接待、培训农民群众12.9万人次，有效促进了农业实用技术走向田间地头。

2022上合组织农业博览会和2022上海合作组织现代农业发展圆桌会议作为农高会的重要会议，吸引了上合组织成员国、观察员国、对话伙伴国代表以及荷兰、德国、以色列、日本等国家近百家机构、企业、商协会负责人参展参会。

会议期间举办了全球推介大会和相关签约活动，共征集签约项目338个，总金额突破988亿元，其中现场签约49个项目，签约金额295.08亿元。本届农高会线上线下交易额达4.87亿元。

(责编：杨光宇、白宇)
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