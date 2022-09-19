程明辉

原标题：【黄河安澜】中原农谷：打造种业“国之重器”

“中原农谷”育种中心。（中原农谷供图）

人民网新乡9月18日电 （程明辉）粮食安全是国之大者，保证粮食安全就必须把种子牢牢攥在自己手中。9月15日，“黄河安澜”网络主题宣传活动采访团走进新乡市国家生物育种产业创新中心，探访“中原农谷”靠种子来保障国家粮食安全的实践探索。

近年来，河南省粮食产能稳定在1300亿斤，占全国近1/10，成为保障“口粮绝对安全”的中原粮仓。作为农业的“芯片”，农作物种子选育为粮食稳产增产提供了核心支撑作用。

“河南省是育种、繁种、用种、供种大省，但还不是种业强省。”国家生物育种产业创新中心建设指挥部工程部负责人金荣生介绍，为进一步护好大国粮仓，加快推进种业科技自立自强，今年4月，河南省政府出台《“中原农谷”建设方案》，聚焦国家种业、粮食安全重大需求，实施创新驱动、优势再造战略，打造要素共享、协调创新、具有独特品牌优势的“中原农谷”。

“地处黄河北岸的新乡市平原示范区，土壤肥沃，水光热资源充沛，地域代表性强、适宜种植区域广，属黄河流域生态保护和高质量发展的示范区域。”金荣生介绍，在此选育发展种业，既能补上沿黄区域缺少农业示范载体的短板，又具有典型示范辐射效应。

记者现场采访。

据了解，中国工程院院士、国家花生产业技术体系首席科学家张新友，中国工程院院士喻树迅，中国工程院院士、小麦国家工程实验室主任许为钢……一大批国内外知名的种业科技专家汇聚在“中原农谷”，为种业发展提供了人才支撑。

“为进一步激发科研人员的积极性，我们进行了体制机制创新，实行‘按需设岗、按岗聘用、以岗定薪’，以实际业绩和贡献为导向的人才评价机制，打破了职称、职务、编制等身份的界限，为人才提供了更广阔的舞台。”金荣生向记者介绍。

据了解，“中原农谷”布局为“一核三区”，总规划面积1476平方千米。目前，“中原农谷”建设取得阶段性成效，国家生物育种产业创新中心一期工程已全部建成，4150亩高标准实验田已投入使用。

“相信在不久的将来，‘中原农谷’必定成为河南的‘农业芯片’，中国的‘种业硅谷’。”谈起发展前景，新乡市平原示范区党工委副书记、管委会主任岳永鹏信心满满。

(责编：罗知之、陈键)

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