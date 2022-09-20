本报北京9月19日电 （记者罗珊珊）记者19日从商务部获悉：今年前8月，全国实际使用外资金额8927.4亿元，按可比口径同比增长16.4%。

从行业看，服务业实际使用外资金额6621.3亿元，同比增长8.7%。高技术产业实际使用外资同比增长33.6%，其中高技术制造业同比增长43.1%，高技术服务业同比增长31%。

从来源地看，韩国、德国、日本、英国实际对华投资同比分别增长58.9%、30.3%、26.8%和17.2%。

从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长14.3%、27.6%和43%。

今年以来，我国吸收外资保持稳定增长，但受到疫情等因素影响，稳外资形势仍然复杂严峻。下一步，相关部门将抓紧推出促进制造业引资、设立外资研发中心等新一批稳外资政策，加强全流程服务和全方位保障，发挥外贸外资协调机制重点外资项目工作专班作用，推动一批标志性外资项目落地，鼓励国家级经开区等平台更好发挥引资带动作用。

《 人民日报 》（ 2022年09月20日 01 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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