本报记者 高 炳

9月19日，第二十九届杨凌农高会成果发布会在“中国农科城”陕西杨凌举行。为期5天的展会，举办了全球推介大会和相关签约活动，现场签约49个项目，签约金额295.08亿元。征集场外签约项目289个，总金额693.5亿元。展会期间，线上线下累计参观人数294.8万人次。

良种、良技、良机、良法、良艺……过去5天，这场“三农”元素当主角的“科技秀”上，随处可见农业科技创新中的新装备、新模式、新亮点。

今年第一次来参展的河北大沃农业科技有限公司智慧农业事业部总经理马龙，用一台智能灌溉机器人，惊艳了展馆里不少参观者——机器人采用北斗定位导航，可精准寻找田间出水栓接口，机械手也会自动进行对接。

“机器人身体上，风速、风向传感器传回数据，控制系统自动调节供水压力、喷头角度。”马龙介绍，相较于旋耕、播种、采收等环节，目前灌溉领域的机械化水平有待进一步提升，“我们研发的这项技术，可让每亩田每年节约地下水120立方米。”

展馆另一端的病虫害防治展区里，河南鹤壁嘉多卫农农林科技有限责任公司工作人员卞圣文和同事们带来的“防虫神器”引得众人围观。“这光源里，可藏着大秘密。”卞圣文讲得起劲儿，“它用的是诱虫效果最好的波段。系统通过昆虫诱集、红外处理、时段取像、信息传输、智能识别等环节，可为准确掌握昆虫发生规律提供科学依据。”

云计算、卫星遥感、人工智能……本届农高会上，众多高精尖技术产品纷纷亮相，引得参观群众点赞，也为现代农业发展注入活力。

精彩不只在展馆。本届农高会在展馆展、云上展之外，首次设立了田间展，成为一大亮点。

走进田间展览点菲格无花果庄园，上百亩种植示范园进入采摘季。红、黄、绿、紫……各色无花果缀满枝头，煞是好看。

“我们与西北农林科技大学等院校合作，种植了30多种无花果，用于科研、品种选育等。”杨凌菲格无花果产业发展有限公司技术人员穆文刚介绍，新型日光温室大棚里，自动增温系统、补光系统、雾化系统等一应俱全，“拿着手机，远程控制，特别方便。”

如今，穆文刚和高校专家一道，携手研究扦插育苗、设施栽培等无花果种植标准。“我们把标准翻译为英语、俄语等多国语言，便于宣传推广。”穆文刚告诉记者，去年已有一批种苗运到巴基斯坦，长势很好，“眼下，我们正在与乌兹别克斯坦等‘一带一路’沿线国家合作。”

本届农高会田间展，涵盖11个展览点、4个集中展示区，直观展示农业科技在良种繁育、智慧农业、节水灌溉、土壤改良等领域的示范推广成效。“走进田间地头一看，效果咋样，一目了然。”从陕西榆林赶来参观的小伙李波竖起大拇指。

农业合作，走出去，也引进来。巴基斯坦红茶、哈萨克斯坦蜂蜜、印度地毯、德国农机设备……在国际交流合作展馆，各国特色展品琳琅满目。

“这款水溶肥，采用了独特的酸化技术、清洁滴管技术。”以色列农业科技展台上，以化（张家港）国际贸易有限公司员工邱晓鹏手握一瓶浅绿色样品介绍，近几年，公司引入以色列新型特种肥料等产品，“在我国西北地区，冬枣、西瓜、西红柿等果蔬种植户使用后，反响挺不错。”

与此同时，作为农高会的重要会议，2022上合组织农业博览会、2022上海合作组织现代农业发展圆桌会议成功举办；第十六届杨凌国际农业科技论坛，吸引了19个国家和地区的129名专家线上线下参与，探索农业可持续发展……农高会“朋友圈”越来越大，农业国际合作展现出强大影响力。

《 人民日报 》（ 2022年09月20日 07 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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