池 邑

“辛辛苦苦地种苹果，以前最害怕的就是卖不出好价格。现在依靠政府和郑商所补贴，每年交很少的保费，就能为苹果保价，价格好的时候多挣钱，不好的时候有保障，所以收入稳定了，生活变得越来越好了！”家住甘肃省平凉市静宁县甘沟镇杨咀村的果农杨文太，说起郑州商品交易所（简称“郑商所”）的“保险+期货”项目时满是感激。如今他的果园从5亩多扩大到了近10亩，早已从几年前的贫困户变成了村里的先进个人。

自2016年中央一号文件明确提出稳步扩大“保险+期货”试点以来，截至2021年末，郑商所已累计支持开展127个“保险+期货”项目，涉及棉花、白糖、苹果、红枣、花生等5个品种，覆盖山东、河南、新疆等11个省份、25万农户。其中，项目累计覆盖原国家级贫困县38个，惠及原建档立卡贫困户7万多户。广西罗城白糖项目助力该县脱贫摘帽和当地少数民族仫佬族的整族脱贫。甘肃静宁苹果项目入选原国务院扶贫办社会扶贫司评选的“企业精准扶贫专项案例50佳”。陕西延长苹果项目荣获“第二届全球减贫案例征集活动”最佳减贫案例。

2012年以来，郑商所持续加强涉农产品供给，先后上市了9个涉农期货品种、5个农产品期权。目前，郑商所已上市涉农期货期权品种20个，覆盖粮、棉、油、糖、果及农资领域。其中，苹果、红枣等特色农产品期货为全球独有期货品种，为中西部地区产业扶贫提供了有力抓手。

“得益于郑商所推出的‘商储无忧’项目，我们通过期货市场套期保值锁定利润水平，平稳度过长达6个月的化肥储备期。”河南万庄安阳物流园有限公司执行董事赵一博说。

为服务国家化肥商业储备政策，助力化肥保供稳价，郑商所于2021年初推出尿素“商储无忧”项目。该项目通过支持承储企业利用市场化手段化解储备化肥跌价风险，是期货市场主动对接国家化肥商业储备的创新举措。近两年时间，试点项目累计为60万吨尿素提供了风险管理支持，为河北、安徽、山东、河南4个粮食主产大省的春耕尿素供应提供了有力保障。

近年来，郑商所注重以市场化手段助力产业企业应对市场风险、服务产业链上下游协同和供应链稳定，在综合业务平台上推出中华棉仓单购销专区和白糖基差贸易泛糖专区，通过对“平台+”模式的持续探索，为产业企业管理风险、稳健经营提供了更多便利，可以更好地服务产业链企业保供稳价。

“郑商所在平台建设上很接地气，贴合实体经济的需求。比如，仓单质押的低利率能够直接减轻客户的资金压力，手续也比较便捷；有些期权业务可以满足客户的个性化风险管理需求；基差交易平台能够解决线下贸易的信息沟通时滞、定价困难等风险。”泛糖科技产业研究部部长刘芷妍说。

郑商所还立足我国作为制造业大国的优势，在产品、制度等方面进行特色创新，上市玻璃、纯碱、短纤等中间产品期货（期权）。通过填补场外业务、商品指数工具等市场空白，持续丰富“工具箱”，不断延伸服务实体经济的广度和深度。

此外，郑商所还通过为上市品种引入境外交易者、成为合格中央对手方、建设全球路由网络平台、加入国际期货业协会等方式，积极探索多元化对外开放路径，不断夯实建设国际定价中心的基础，持续提升我国主要大宗商品的价格影响力。

从实体经济的需要出发创新“作答”，不断丰富品种、创新服务、完善监管，“让实体看见方向、助经济稳健运行”，这是近些年来郑商所持续深入探索的方向。“这个探索过程同时深化了期货市场服务实体经济的规律性认识，让郑商所积累了更多助力实体经济发展的经验。”郑商所党委书记、理事长熊军说，“下一步，我们将切实提高政治站位，坚守服务实体经济、服务国家战略的初心，持续创新探索，自觉在国家经济社会发展大局中体现担当作为。”

《 人民日报 》（ 2022年09月20日 10 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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