二季度我国支付体系运行平稳
2022年09月20日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京9月19日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的支付体系运行总体情况显示，2022年第二季度，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等数据总体保持增长。
截至二季度末，全国共开立银行账户139.74亿户，环比增长0.48%。全国共开立银行卡92.99亿张，环比下降 0.21%。其中，借记卡84.93亿张，环比下降0.28%；信用卡和借贷合一卡8.07亿张，环比增长0.57%。人均持有银行卡6.58张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.57张。
二季度，全国共发生银行卡交易1079.00亿笔，金额 244.05万亿元，同比分别增长6.50%和1.58%，银行卡卡均消费金额3301.84元，笔均消费金额510.70元。二季度，全国银行共办理非现金支付业务1104.56亿笔，金额1165.73万亿元，同比分别增长6.32%和7.86%。
《 人民日报 》（ 2022年09月20日 10 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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