本报记者 曲 颂 黄炜鑫 俞懿春 屈 佩

习近平主席日前在上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议上发表重要讲话强调，中方发起全球发展倡议，就是希望国际社会高度重视发展问题，推动构建全球发展伙伴关系，实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。

大家一起发展才是真发展，可持续发展才是好发展。处在发展关键阶段的上合组织各国发挥山水相邻、利益交融的独特优势，秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，致力于实现区域经济融合发展，让地区各国人民过上好日子，为全球绿色发展作出积极贡献。

“相信未来天会更蓝，水会更清，居住环境会更清洁”

“应对气候变化、推动世界经济在新冠肺炎疫情后实现复苏，是我们面临的重要时代课题之一。在上合组织成员国生活着全球近一半人口。为了他们和国际社会的共同利益，我们决心就应对气候变化所带来的挑战开展合作。”上合组织撒马尔罕峰会签署关于应对气候变化的声明，其中提到，促进可持续发展，减少温室气体排放，完善和优化包括能源结构在内的基础设施。同时，在发展和应用资源节约、节能、绿色和低排放技术领域扩大合作。

在哈萨克斯坦阿拉木图州谢列克镇，巨大的风机叶片随风转动。由中国电建集团与哈萨克斯坦萨姆鲁克能源公司合作投资开发的谢列克风电项目首批发电机组日前正式投入商业运营。阿拉木图州人口稠密，谢列克风电项目将为当地7万户居民提供电力，大大提高该州电网供电的可靠性和独立性，年均可减少约16万吨以上的二氧化碳排放。与去年投产的札纳塔斯100兆瓦风电项目一样，该项目有助于缓解哈南部电网结构性缺电现状。参与札纳塔斯风电项目的哈萨克斯坦人民银行（央行）前副行长阿尔马斯·丘金感慨：“看着拔地而起的风机，我相信未来天会更蓝，水会更清，居住环境会更清洁。”

近年来，上合组织成员国推动实现能源绿色转型，积极出台相关政策，设立减碳目标，在水电、光伏、风电、核能等领域均有合作项目签约落地。中国田湾核电站与徐大堡核电站，哈萨克斯坦图尔古松水电站与卡布恰盖光伏电站，吉尔吉斯斯坦伊塞克湖光伏电站与托古兹水电站，乌兹别克斯坦布哈拉风电站与纳沃伊光伏电站，巴基斯坦卡洛特水电站……清洁能源版图徐徐铺展，逐渐成为上合组织国家新的增长点。

在上合组织前秘书长阿利莫夫看来，上合组织国家赞成广泛使用可再生能源和替代能源，积极采用成本效益更高、对环境更友好的技术，促进能源安全和能源转型。中亚区域经济合作学院院长赛义德·沙克尔·沙哈表示，中亚地区装机容量最大的札纳塔斯风电项目是亚洲基础设施投资银行在中亚地区可再生能源领域批准的首个项目。在应对气候变化和能源转型方面，中国与上合组织其他成员有着非常广阔的合作前景。

“非常珍惜这个合作平台，希望能开展更深入的合作”

从2019年在塔什干签署的《上合组织城市生态福祉发展规划》，到2021年在杜尚别通过的《〈上合组织成员国环保合作构想〉2022—2024年落实措施计划》以及《上合组织绿色之带纲要》……这些文件从机制入手，旨在促进上合组织生态环保合作议程，实现人与自然和谐共生。《上海合作组织成员国元首理事会撒马尔罕宣言》强调，应在环境保护、生态环境安全和应对气候变化、保护和利用生物多样性等领域开展合作，加强就上述问题经验交流。近年来，“上合大家庭”积极合作，助力保护美丽多样的自然环境。

积雪般灰白的皮毛，天空般淡蓝色的眼睛。上合组织所覆盖的高山地带，多处能寻见“雪地之王”雪豹矫健的身影。上合组织成员国约定共同努力保护雪豹物种及其生存繁衍的自然生态系统。2021年，中国野生雪豹数量比21世纪初增加了22%，中国还与吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦等国共同推动落实“全球雪豹及其生态系统保护计划”，开展了大量卓有成效的工作。

中国与俄罗斯开展东北虎、东北豹保护跨境合作，共同开展生态廊道建设，保障这些动物在中俄边界自由迁徙。全球9条候鸟迁徙路线中，有4条经过中国，中俄之间的候鸟保护合作不断深化。

此次中乌联合声明强调，双方愿积极推动全球发展倡议与联合国咸海区域人类安全伙伴信托基金框架下改善咸海地区生态和经济社会环境相关项目协同增效，再次让各界关注咸海沙漠化治理和生态修复问题。

恢复咸海生态是流域国家重要任务之一，也是上合组织最重视的环境问题之一。受乌创新发展部邀请，中国科学院新疆生态与地理研究所在咸海流域布设由80个气象和水质自动观测点组成的监测网络，为流域水资源管理决策提供科学依据，并在沿岸穆伊纳克镇建设盐渍土地植被恢复试验区基地，种植肉苁蓉、沙棘等20多种耐旱、耐盐又有一定经济价值的作物，为咸海生态修复与治理带来希望。

“中国对我们的帮助是全方位的，体现在设备、技术、人才培养等多个方面。”咸海国际创新中心前副主任加尼耶夫说，“我们非常珍惜这个合作平台，希望能开展更深入的合作。”

“中国在绿色可持续发展方面的丰富经验对上合组织国家具有吸引力”

构建经济可持续发展体系，在落实《上合组织绿色之带纲要》基础上推动使用绿色环保技术和促进社会包容性发展，是上合组织各成员国的共同追求。上合组织撒马尔罕峰会通过关于维护国际粮食安全的声明，强调各国应努力提高农产品可持续种植和生产技术，加强土壤改良方面协作，鼓励各国分享土地改良治理和病虫害防治经验。加强现代农业科技推广应用，发展可持续、高效农业。

在巴基斯坦南部的瓜达尔港，“一带一路”热带干旱经济林工程技术研究中心如同一座生产“绿色”的工厂。中心聚焦耐干旱、耐贫瘠经济植物种质资源收集与利用，构建种质资源圃、组培车间、良种苗木繁育场、特色经济林示范点，为当地探索一条以经济林产业为特色，集生态效益、经济效益和社会效益于一体的绿色可持续发展道路。

在尼泊尔，中国企业与当地高校合作建立农业高科技示范园区，使用中国先进的化肥和技术，推动尼泊尔农业绿色发展、实现农作物高效高产，在该国东部查巴县使小麦亩产达到原先的4倍。

乌兹别克斯坦引入中国耐盐小麦品种；哈萨克斯坦巴尔喀什湖地区引入中国旱作水稻，采用滴灌技术实现节水量超过50%……在上合组织国家绿色发展进程中，各国不断推进与中国的合作。

俄罗斯科学院远东研究所中国社会经济研究中心高级研究员克拉尼娜表示，中国采取了一系列发展绿色基础设施、绿色能源、绿色交通、绿色金融等的务实举措，“中国在绿色可持续发展方面的丰富经验对上合组织国家具有吸引力”。

《 人民日报 》（ 2022年09月20日 03 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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