本报记者 张天培

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长江采砂管理是维护长江河势稳定，保障长江防洪、通航、生态安全的重要举措。公安部于2021年1月起，部署沿江11省市和长江航运公安机关开展打击长江非法采砂犯罪专项行动，“盗采尘土飞扬，洗砂污水乱排”的情况得到有效遏制。长江流域江水更清、岸线更美、人与自然相处更加和谐。

蒙蒙晨雾中，缓缓前行的执法船上，执法人员全程警惕，紧盯江面。不久前，一场由公安、水利、海事等多部门联手开展的长江重点江段涉砂船舶整治行动，在长江武汉至武穴段水域展开。

长江采砂管理是维护长江河势稳定，保障长江防洪、通航、生态安全的重要举措。“近年来，沿江各地和有关部门加大了打击整治力度，长江流域规模化非法采砂活动明显减少。”公安部治安管理局局长仇保利介绍，公安部于2021年1月起，部署沿江11省市和长江航运公安机关开展打击长江非法采砂犯罪专项行动，截至目前，已侦破各类涉砂刑事案件652起，查获非法采砂、运砂船舶637艘，涉案金额达4.9亿元。“盗采尘土飞扬，洗砂污水乱排”的情况得到有效遏制。

侦破大案要案

在四川省绵阳市安州区，有一条发源于龙门山脉的河流——干河子。干河子河道长，砂石资源丰富，主要流经地少有群众居住。前不久，当地警方发现一条线索：在安州区安罗村，有人以改造村道为名，非法盗采砂石。公安机关迅速展开侦查，并在8月5日一举打掉该非法采砂犯罪团伙。

“案件中涉及‘采、运、销’各环节，组织化特征明显，甚至形成‘公司化’管理。”绵阳市公安局安州区分局治安管理大队副大队长王约明介绍，不法分子组织人员利用大型机械设备在夜间作业，将从干河子河道内盗采的砂石直接销售到外地砂厂。目前案件已查明涉案砂石20余万立方米，涉案金额410余万元。

作案船舶必查、贩销网络必查、涉黑恶保护伞必查……打击长江非法采砂犯罪专项行动开展以来，公安机关紧盯“人、船、砂、证、案、钱”，严打“采、驳、运、销”各环节，斩断非法产业链，深挖严查幕后组织者、获利者和保护伞，侦破了一批非法采砂大案要案，维护了长江水域生态安全。

多方联动治理

专项行动期间，江苏省扬州市公安局水上分局接群众举报：近期在扬州市场上交易的非法江砂，可能采挖自邻市镇江；在镇江扬中一桥附近水域内有一艘船舶经常昼伏夜出，情况异常。

民警联合调查发现，该非法采砂团伙犯罪过程设计严密，每次采砂时间约一个半小时，甚至会事前商量好说辞和顶包计划。“不法分子为逃避打击，通过加装‘隐形砂泵’、设置船底暗舱等方式对货船进行改造，作案方式更为隐蔽。”扬州市公安局水上分局局长谢锦泉介绍。

加装“隐形砂泵”、签订假合同……近年来，违法犯罪分子作案手段更加复杂。“为阻拦执法，有的团伙甚至派出多艘小快艇，在执法船周围高速绕行、左右夹击，对执法安全造成威胁。”公安部治安管理局副局长张晓鹏说。

“面对这些非法采砂犯罪行为的新特点，公安机关发挥长江一体化警务合作机制优势，强化多方联动协作，不断健全完善执法信息共享、联席会商研判、案件移送等制度，进一步提升打击整治合力。另外，最大限度发动群众广泛参与提供涉砂违法犯罪线索，努力营造全社会共抓长江大保护的良好氛围。”仇保利表示。

紧盯重点水域

7月8日，长江航运公安局九江分局和彭泽县公安局侦查民警发现两条疑似在跨省交界水域盗采江砂的运力船。民警迅速出动，两个多小时仔细排查后，终于在小孤山水域将其成功拦截。这两艘运力船载着在湖北省武穴市长江大桥附近水域盗采的6000吨江砂，正准备运往长江下游高价出售。目前，涉案人员已被彭泽县公安局刑事拘留，等待进一步调查。

九江市长江水域地形复杂，特别是长江八里江段，地处江西、湖北、安徽3省交界水域，一些交界水域仍偶有盗采犯罪活动。“不法砂贩往往安排人员在关键水域盯梢放哨，一旦看到执法艇，非法采砂船就立即逃离。”江西省九江市公安局水上分局刑侦大队大队长叶亮介绍，一到夜晚，该水域一片漆黑；岸线距离交界水域有七八公里航程，开船到达此处至少需要半个多小时，增加了执法难度。

“针对这一情况，根据公安部部署建立的长江上中下游区域警务合作机制，九江市公安局牵头与长江航运公安局九江分局、湖北省黄冈市公安局、安徽省安庆市公安局共同打造‘一江三省四警’联合执勤模式，跨区域、跨层级、跨部门，实现长江水域打击非法采砂全覆盖，让非法采砂者无所遁形。”叶亮说。

在长江重点水域布建涉水探头千余个，及时调整沿江视频监控等前端感知设备点位……公安机关在重点水域布建视频监控系统，加大高清红外取证设备、无人机等装备投入，实现对犯罪活动快速反应、核查和抓捕，着力增强水域防控硬实力。

“过去，非法采砂使江水浑浊了，鱼也少了。如今，在警方的打击治理和社会各界的共同守护下，长江流域江水更清、岸线更美，人与自然相处更加和谐。”九江市濂溪区护渔队、江豚协巡队队长王第友说。

本期统筹：陈亚楠

《 人民日报 》（ 2022年09月20日 04 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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