本报北京9月19日电 （记者邱超奕）记者日前从应急管理部9月例行新闻发布会获悉：应急管理部推进安全生产信息化建设，将信息化深度融入安全生产工作，有效提升企业本质安全水平，全力防范化解重大安全风险。目前我国已实现高危行业企业联网监测，其中，危化品行业已基本实现重大危险源企业联网监测全覆盖，重点接入了44万个监测点位数据；煤矿行业已实现正常生产和建设矿井联网监测，接入了60余万个传感器数据，以及井下作业人员点位和视频监控图像；在非煤矿山行业，实现了头顶库、在用三等及以上尾矿库联网，具备了企业风险分析和区域风险研判能力。应急管理部还积极推进粉尘涉爆企业监测联网工作。

在安全生产执法方面，应急管理部已建成并在全国推广应用“互联网+执法”系统，建立了重点行业领域企业基础数据台账，实现了安全生产执法行为综合分析。智能执法辅助工具可自动识别危化、工贸等30余类重点工艺、关键设备问题隐患，提高了执法效率。

《 人民日报 》（ 2022年09月20日 04 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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